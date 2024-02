Professoressa trans licenziata, scuola condannata a risarcirla. Giovanna Cristina Vivinetto: "Aperto il varco"

Arriva ilper la. “Mi tremano le mani: per la prima volta in tribunale è stato riconosciuto il peso specifico della discriminazione di genere all'interno di un”. Parola di docente e poetessa transessuale che nel 2019 era stata licenziata dall’istituto paritario Kennedy di Roma. Ora, a distanza di anni, è stato finalmente “”: la sentenza del tribunale di Roma condanna lo stesso istituto a risarcirla, come riferisce lei stessa su Facebook. Quella scuola l'aveva assunta e licenziata dopo tre settimane nel 2019, ma oggi il giudice ha “riconosciuto a tutti gli effetti la discriminazione di genere come causa scatenante il recesso del rapporto lavorativo stipulato”. Già nel 2019, sempre sui social, la professoressa sfogava il suo rammarico. “Mi hanno detto che. Ma probabilmente c'entra il fatto che io sia una donna transessuale , e questo sarebbe già molto più triste e ingiusto” denunciava la professoressa riportando le motivazioni del licenziamento seguito “a tre giorni di malattia la scorsa settimana per una forte tonsillite batterica con febbre a 39”.Per la trans , già vincitrice del Premio Viareggio nella sezione(con il romanzo in versi "Dolore minimo" dove racconta la complessa condizione transessuale, libro che ha ispirato la serie tv " Prisma " di Amazon Prime), scattò subito unasul web. Ma ora è anche il tribunale a darle ragione: “in tutti i modi. La loro difesa sosteneva non fossi una buona insegnante, nonché persona sessualmente esplicita. Ci hanno provato ma non ci sono riusciti. Le loro testimonianze non sono state in grado di dimostrare il contrario, anzi si sono rivelate utili per rafforzare cheil motivo del licenziamento” spiega la docente commentando la sentenza e ribadendo che “il giudice li ha smentiti su tutta la linea”.Nel suo post la donna riporta anche uno stralcio delledella sentenza, secondo cui “le dichiarazioni non appaiono significative didella professoressa Vivinetto ai propri impegni didattici. [...] Inoltre appare quantomenoun recesso esercitato in così breve tempo, per motivazioni attinenti la, senza dare alla professoressa la possibilità di ambientarsi e di acquisire piena nozione dei piani didattici personalizzati da applicare ai propri alunni. [...] Sicché può ritenersi adeguatamente provato che le ragioni che hanno indotto la società resistente a risolvere il rapporto di lavoro con la Vivinetto siano”.Su Facebook, si moltiplicano i post entusiastici sull'esito della sua battaglia, che lei commenta senza mezzi termini: “. Un varco è stato aperto ed è da qui che possiamo fare entrare la luce. Sono una docente degna diSono una donna transgender degna di rispetto. Come dovrebbe essere in ogni caso. Sta a noi decidere in quale direzione cambiare la nostra società. Starò sempre dalla parte di chi lotta ogni giorno per i propri diritti, per non vederseli più calpestare”. Tra i tanti commenti, sulla vicende arrivano le parole della responsabile “Libertà & Diritti” di Sinistra Italiana,. “Un’altra battaglia vinta, un altro tassello che si incastra al posto giusto in un puzzle che rappresentadelle vite delle persone lgbt+ e in questo caso più specificatamente delle persone transgender” dice Grassadonia e aggiunge: “Un grazie a Giovanna per non essersi arresa e per aver regalato alla comunità lgbt+ un tassello prezioso di cui essere orgoglios*”.