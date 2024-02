Progetto Alma, un vademecum multilingue per orientarsi nel mondo del lavoro

Un “” dove trovare tutte le informazioni utili per districarsi al meglio nel mondo del lavoro : dalla scrittura del curriculum vitae ai consigli per prepararsi e presentarsi a un colloquio fino alle “regole” per mantenere un’attitudine positiva nella ricerca di un impiego. Èe tradotto in(oltre all’italiano anche inglese, francese, arabo e spagnolo) il sito del “” (https://progettoalmalavoro.it), nato dalla collaborazione trache si è già concretizzato in un, orientamento e accompagnamento all’occupabilità coinvolgendo 15 donne migranti e altrettanti minori stranieri non accompagnati residenti nell’area di Firenze, provenienti da 11 Paesi.Nell’ambito del "Progetto Alma", si sono iscritte al percorso ben 38 donne di età compresa tra i 22 e i 40 anni. Nella primavera scorsa hanno svolto quattro moduli disu soft skills, orientamento lavoro, contratti e poi percorsi individuali di. Cinque di loro hanno poi partecipato alla realizzazione dei testi e dei contenuti che sono stati successivamente messi in video e adesso disponibili sul web. “e consultabile da chiunque: siamo convinte che sia uno strumento utile per avere indicazioni importanti, spesso date per scontate ma tutt’altro che banali, su come approcciarsi alla ricerca di un lavoro " sottolinea, presidente di Nosotras. Il “” ha ancora quattro mesi di attività “che saranno dedicate alladi donne e minori stranieri non accompagnati che hanno partecipato ai percorsi della scorsa primavera: vogliamo ringraziare tutte e tutti i partecipanti al progetto, che non solo si sono messi in discussione, ma hanno anche condiviso il loro percorso con chi non ha potuto accedervi” aggiunge Mancini.

Chi sono gli artefici del percorso di formazione e orientamento Alma

L’obiettivo del “” è favorire l’ empowerment , l’autonomia e l’inclusione di donne e minori/neomaggiorenni con background migratorio, che spesso incontrano maggiori ostacoli all’occupabilità rispetto ad altri membri della comunità migrante. “Essere in grado di affrontare la ricerca del lavoro con determinazione e consapevolezza dei propri strumenti è necessario al fine di raggiungere i propri obiettivi professionali” spiega, Program Manager di ItaliaHello (centro online per migranti, rifugiati e richiedenti asilo), aggiungendo che “all’interno del Progetto Alma, le partecipanti hanno intrapreso un percorso dinel quale hanno acquisito competenze necessarie ad affrontare il mondo del lavoro”.Il percorso di formazione e orientamento Alma nasce dallatra ItaliaHello e Nosotras.opera nel, in particolare sul tema dell’come strumento fondamentale per l’autonomia di migranti, rifugiati e richiedenti asilo. Realizza strumenti informativi digitali, gratuiti e multilingue. Sviluppa inoltre percorsi di, inclusione socio-culturale e inserimento lavorativo di cittadini e cittadine con background migratorio., invece, lavora per l’empowerment delle donne e l’affermazione dei diritti di cittadinanza e di genere e la promozione della salute materno infantile. Ha aperto sportelli di ascolto nell’area fiorentina che offrono accompagnamento e informazione per la ricerca del lavoro, la risposta ae legali e supporto psicologico. Gestisce alcune case di accoglienza per donne e per minori stranieri non accompagnati.