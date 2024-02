Putin e Zelensky si baciano a Torino: il manifesto che stende un'utopia sulla guerra

IL "BANSKY TORINESE" SPIEGA IL SUO BACIO SU INSTAGRAM

IL BACIO TRA HONECKER E BREZNEV COME ISPIRAZIONE

Putin e Zelensky si baciano a Torino in un manifesto che, sulla guerra tra la Russia e l' Ucraina , sceglie di stendere un'utopia.chiede alla Russia, “un paese che non ha mai conosciuto una vera democrazia", di provare orgoglio:. E a lei e all'Ucraina, divise da una guerra fratricida da quasi quattro mesi, di amarsi -- e smettere di litigare. Villa lo fa con un manifesto e con l'hashtag, sotto i colori delle bandiere dei due Paesi unite. Lo fa stampando su un manifesto pubblicitario l'immagine un'immaginazione al potere: il desiderio che la pace arrivi e come un bacio stretto tra Putin e Zelensky chiuda questa guerra.“Per creare questo manifesto mi sono ispirato al bacio della East Side Gallery di Berlino. È stato realizzato nel 1990 da Dmirtri Vrubel e immortala Leonid Il’iče Erich, rispettivamente segretario generale dell’Urss e presidente della Ddr, nell’atto di scambiarsi nel 1979 un bacio fraterno sulle labbra per salutarsi in una cerimonia ufficiale". Lo street artist torinese che rivendica l'aggiunta al suo titolo di 2.0 per l'attenzione che nella sua arte riserva al web "doveva rappresentare la solidità del legame tra i due Paesi, la stessa che il Muro ormai crollato sottolineò come un esperimento chiaramente fallito".Ormai tramontata anch'essa", aggiunge. E conclude: "Ho voluto rappresentare l'orgoglio (Pride) della Russia, paese che non ha mai conosciuto una vera democrazia perché troppo spaventata di poter perdere il suo ruolo di potenza mondiale, e la speranza (Love) che i due stati (Russia ed Ucraina) possano riappacificarsi e porre fine al conflitto".Deliberata ispirazione del "Banksy torinese", il murale del bacio tra Honecker e Brežnev del 1990 si trova "esposto" a Berlino lungo la chilometrica East side gallery, la galleria d'arte en plein air più grande al mondo.per una citazione dell'artista russo che, in basso, nella foto del suo murale scrisse in tedesco: “Dio mio, aiutami a sopravvivere a questo bacio della morte”.