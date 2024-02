Russia, Brittney Griner condannata a 9 anni di carcere. Biden: "Inaccettabile"

La vicenda

Lo scambio di prigionieri

"Chiedo scusa alla mia squadra e alla mia famiglia". Biden: "Detenzione inaccettabile"

Il segretario di Stato Usa,

, ha espresso la preoccupazione per "l'ingiusta" condanna a nove anni della Griner e "per l'uso da parte del governo russo di detenzioni illecite per portare avanti la propria agenda, utilizzando le persone come pedine politiche". In una nota Blinken ha anche assicurato che la priorità del dipartimento è "lavorare per riportare a casa Brittney e l'altro americano detenuto ingiustamente, Paul Whelan".

Un giudice russo ha stabilito, giovedì 4 agosto, una dura condanna a(più una multa di 1 milione di rubli – 16.590 dollari) per la star della WNBA, respingendo la richiesta di clemenza della giocatrice e le sue scuse per " un innocente errore ": la giocatrice americana è stata giudicata colpevole per aver portato nel Paese meno di un grammo di(contenuto in una cartuccia per svapatore) nel febbraio scorso. La sentenza – che stabilisce una pena vicina al massimo possibile – probabilmente alimenteràdei sostenitori e dei fan dell'atleta negli Stati Uniti, che la vedono come unatenuta in ostaggio dalla Russia. Il fatto, inoltre, fa salire ulteriormente la pressione sull'amministrazione Biden affinché raggiunga un accordo con Mosca per riportarla a casa. Ora il destino della ragazza è nelle mani del presidente russo Vladimir Putin, che prenderà la decisione finale su qualsiasiLa stella del basket Usa ha ricevuto la condanna temuta dopo essere stata giudicata colpevole didal tribunale di Khimki, nella periferia della capitale russa. Considerata una delle migliori giocatrici di basket del mondo, Griner è stata arrestata a febbraio al suo arrivo a Mosca (dove si era recata per partecipare al campionato locale), quando è stato trovato nel suo bagaglio dell'olio di cannabis. Due volte campionessa olimpica con gli Usa, la 31enne si era, affermando però di averportato la sostanza in Russia. La pubblica accusa afferma invece che Griner avessela sostanza. Da allora si trova in carcere e la sua sorte si inserisce inevitabilmente nello, con le tensioni tra Russia e Occidente aggravate dalla guerra in Ucraina scoppiata a pochi giorni dal suo arresto.Mosca e Washington, intanto, pur nelle tensioni diplomatiche e non solo che coinvolgono i due Paesi nella partita internazionale, dialogano su un possibile scambio di prigionieri , nel quale la campionessa di basket americana potrebbe essere parte. Gli Usa si aspettano il rilascio di Griner e anche di un altro cittadino Usa detenuto in Russia,. "Mi chiamano pedina politica, ma io spero che la politica resti fuori da quest'aula", ha detto la campionessa durante l'udienza,dinell'appello finale prima della sentenza in Russia. "Ho commesso un errore in buona fede, non avevo intenzione di infrangere la legge", ha aggiunto disperata.La 31enne è comparsa dietro le sbarra ammanettata, ha chiesto ". Non volevo ferire nessuno. L'unica cosa che voglio è tornare da loro", ha detto mostrando una foto del suo team. "Brittney, è difficile parlarci", hanno detto gli avvocati della campionessa di basket, che annunciano che faranno appello contro la sentenza entro i 10 giorni di tempo concessi. "La Russia detiene" Brittney Griner "ingiustamente.e chiedo alla Russia di rilasciarla immediatamente", ha dettocommentando la condanna.