Sanità, allarme gender gap: "A causa della pandemia serviranno molti più anni per raggiungere la parità"

“La pandemia ha amplificato il gender gap , prima a livello mondiale si riteneva di poterlo colmare in circa 99 anni.. Un problema che riguarda anche il. Servono azioni spinte per raggiungere l'equilibrio di genere e gli obiettivi della salute. Il ruolo della donna è fondamentale, anche nel sistema sanitario. La problematica del gender gap è presente anche nell'Agenda Europea 2030, con una scheda specifica sulla questione, così come nella progettualità del Pnrr. Anche la legge 162 del 2021 fa riferimento alla certificazione diper colmare il divario. Come viene ribadito in questi documenti, non si può arrivare ad un mondo equo e sostenibile se la metà di quel mondo non concorre in modo paritario allo sviluppo del lavoro e del progresso e non gli viene permesso di incidere con le sue idee e la sua forza lavoro. Occorrono le stesse retribuzione e possibilità di espressione, attraverso anche l'occupazione di ruoli politici e istituzionali”.Lo ha affermato, direttore generalee commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera universitaria di Ferrara durante il Forum Sistema Salute . L'evento, giunto alla sua VII edizione è promosso da Koncept, azienda specializzata nell'organizzazione di eventi in ambito della salute. Un doppio appuntamento (il 6 e 7 ottobre) con decine di ospiti da tutta Italia del mondo medico, della ricerca e politico. Presente anche, presidente Nazionale di Federsanità e Direttore generale dell'AO San Giovanni Addolorata: “Nella delicatissima fase che sta attraversando il, la richiesta di assistenza è sempre più spesso collegata a bisogni complessi, a causa delle patologie croniche e di una popolazione sempre più anziana che presenta i caratteri della non autosufficienza e della disabilità. In un quadro così complesso è necessario un serio intervento di tenuta basato su un più adeguato finanziamento e sulla necessità di acquisire personale". Serve, però, "anche una– spiega Frittelli - da oltre venti anni il Sistema sanitario nazionale attende la costituzione stabile, organizzata e diffusa del sistema territoriale sanitario esterno agli ospedali che ora, grazie al Pnrr, sta riprendendo vitalità. E' arrivato il momento di portare a conclusione l’altra rivoluzione quella dell’, senza la quale si rischia di non poter soddisfare i bisogni complessi di presa in carico delle fragilità sociali e sanitarie. Occorre in parallelo una nuova politica delle risorse umane che valuti bisogni, fabbisogni, competenze, skills professionali, prospettive di carriera e adeguata remunerazione per i professionisti”. Al Forum anche, Assessore Diritto alla Salute e Sanità della Regione Toscana: “Abbiamo attraversato due anni dove ha dominato l'emergenza, con pochi elementi di confronto perché eravamo impegnati a fronteggiare la pandemia. Ora è il tempo in cui dobbiamo riuscire a darci nuovi traguardi e servono quindi. In questo momento i sistemi sanitari sono fortemente sotto pressione sul lato della sostenibilità finanziaria". Il Covid, ricorda Bezzini "ha prodotto costi aggiuntivi, così come la crisi energetica . Dobbiamo chiedere al Governo che presti la giusta attenzione, ma questo non è sufficiente: abbiamo bisogno di incrociare risorse e capacità di produrre innovazione. La Toscana ha raggiunto risultati importanti nella pandemia e oggi lavoriamo su un obiettivo di fondo: costruire untra quantità e qualità dei servizi e sostenibilità finanziaria. Poi abbiamo temi specifici importanti, come il collegamento entro fine anno dei fondi Pnrr a un nuovo progetto di; le riforme della continuità assistenziale, dell'emergenza-urgenza; misure straordinarie per i pronto soccorsi; il rilancio della rete consultoriale e stiamo ragionando per dare una funzione utile e sostenibile ai piccoli ospedali di isole, montagne e aree rurali”.Ha parlato, invece, della necessità di una riforma nel lavoro degli infermieri , consigliere comitato centrale Fnopi (Federazione nazionale Ordini Professioni Infermieristiche): “In questo momento non c'è un sistema normativo e di progressione di carriera in termini accademici e quindi anche di stratificazione delle competenze e delle remunerazioni". Secondo Draoli il sistema così non regge. "Abbiamo bisogno che gli infermieri, come le altre professioni sanitarie, possano specializzarsi - dice Draoli - portando quelle competenze diverse di cui c'è bisogno e che vengano riconosciute. Tutte le volte che c'è stata la possibilità di investire sulla sanità, salvo la parentesi emergenziale della pandemia, non è stato fatto. L'Italia deveverso il Sistema sanitario nazionale, perché fare sanità vuol dire investire per produrre salute. E noi ne abbiamo bisogno, visto il progressivo calo della natalità, l'invecchiamento e i nuovi bisogni della popolazione”.