Sirene morte alla fonte del Po: la protesta delle attiviste di Extinction Rebellion

Il grande fiume italiano sta scomparendo, anzi evaporando. Ed è sulla secca al Pian del Re, nel territorio di Crissolo (Cuneo), che va in scena laalla fonte del. Un gruppo di attiviste dihanno indossato le vesti della creatura mitologica, con lunghe code blu e azzurre, colore delle acque ormai ricordo, e si sono sdraiate intorno alla sorgente del fiume. "L'obiettivo è richiamare l'attenzione sulla gravissima siccità che l'Italia intera sta vivendo - spiegano le organizzatrici - e, più in generale, sulle conseguenze tangibili che la crisi climatica sta causando anche nei territori piemontesi". Le sirene ambientaliste erano già comparse lo scorso febbraio sulle secche del Po all'altezza dei Murazzi di Torino."A distanza di mesi - ricordano da Extinction Rebellion - il, tanto da far convocare uno stato di allerta nazionale. La piccola secca torinese, che gli attivisti denunciavano già a febbraio, oggi si è allargata notevolmente ed è ormai invasa dalle alghe, che stanno proliferando fuori controllo in tutto il tratto cittadino del fiume". Se da Nord a Sud Italia gli effetti delle alte temperature e dell'afa non danno tregua ai cittadini, arriva anche la risposta degli esperti: ad oggi. Ce lo dicono i primi sette mesi, che hanno stracciato numerosi record precedenti e innescato un'impatto devastante della siccità sullecon danni per oltredi euro. Quindi la situazione, secondo gli attivisti, deve essere affrontata dagli enti regionali con “interventi strutturali per contrastare gli effetti della crisi climatica , che hanno già causatodi tutto il Piemonte e dell’Italia intera”. Non è la prima volta che il movimento mette in scena questo tipo di protesta, ma da febbraio ad oggi le cose non hanno fatto che peggiorare, come ha denunciato la stessa Extinction Rebellion. Il mese scorso il Po ha fatto registrare un nuovorispetto al precedente primato, risalente al 2006. Secondo l’ultimo report settimanale dell’osservatorio Anbi (Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazione) la portata media del Grande Fiume a Pontelagoscuro, l’ultimo rilevamento prima del Delta, è stata nel mese di luglio pari a 160,48 metri cubi al secondo. Una situazione drammatica, in cui a riemergere dalle acque, anzi dalla mancanza di oro blu, non sono solo alghe e residui bellici, ma anche figure mitologiche che lanciano l'allarme sul disastro imminente. Esi sa,