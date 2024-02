Social Women Talk, gli Stati Generali delle donne digital. Missione: ridurre il gender gap

"Le donne nel settore del marketing digitale hanno una marcia in più"

L’Italia non è ancora

,

purtroppo, un Paese per donne : delle cinque regioni europee con l’occupazione più bassa del continente,

quattro sono italiane

. Anche i dati sulle presenze femminili in eventi internazionali, pur in crescita, sono poco confortanti. Bassissima la presenza di speaker donna in grandi manifestazioni tech:

nonostante la costante richiesta di un aumento di professioniste tra i relatori, alcune delle più grandi conferenze tecnologiche al mondo continuano a presentare una programmazione dominata dagli uomini e un rapporto di 4:1 tra oratori maschili e femminili. Anche il report

Bizzabo

sulla "Gender Diversity & Inclusion in Events

"

conferma questa tendenza. Lo studio, che ha preso in analisi oltre 60.000 relatori, abbracciando 58 paesi in cinque

Dopo il successo della prima edizione, che nel 2021 ha registrato il sold out di presenze, oltresono pronte a confrontarsi anche nel 2022 sui temi salienti del digital marketing. Con un parterre tutto al, Account Executive, Podcaster, Strategist, Social Media Manager, Influencer, programmatrici e analiste informatiche, il, gli. Se i lavori del futuro richiederanno competenze tecnologiche sempre maggiori, Social Women Talk ha l'obiettivo di superare anche in questo campo gli stereotipi di genere , fornendo a tutti le coordinate per essere sempre più protagoniste della rivoluzione digitale. L'obiettivo è infatti quello di provare a gender gap nel settore del digital marketing e degli eventi. Perché, anche se in Italia si sta provando a combattere quello lavorativo, il divario è ancora troppo alto per parlare di parità di genere.continenti, 45 settori e migliaia tra i più grandi eventi professionali del mondo, evidenzia che nel periodo 2013-2019 il 70% degli speaker è di sesso maschile.hanno un'idea molto chiara riguardo al divario di genere: "Paradossalmente, il gender gap è molto inclusivo e trasversale: coinvolge non solo l’Italia e gli eventi tech, ma è fenomeno ancora molto diffuso in tutto il mondo e in tantissimi ambiti lavorativi, eventi accademici, aziendali, di formazione, tecnologici e non. Gli all-man panel sono ancora così comuni da aver vinto un termine specifico per riferirvisi, "manel". Social Women Talk nasce con l’idea di diventare un punto di partenza per cambiare le cose: fornire formazione ultra-specializzata a tutte le professioniste digitali del futuro ed essere un'occasione dicome il gender gap nell’universo del digital marketing e del tech. Non potremo cambiare il mondo, ma diventare un punto di partenza per cambiare alcune cose sì. Per questo abbiamo scelto di organizzare l’evento a Roma, città spesso esclusa dai circuiti tradizionali dei grandi eventi dedicati al digital". Dello stesso avviso, supporter dell’evento, che aggiunge: "Conosco molte colleghe e conosco il loro valore, la loro grinta, tenacia, creatività e spirito analitico. Sapete cosa manca alle professioniste del marketing digitale in Italia? Spazio. Voce. Luoghi di confronto e supporto. Social Women Talk è l'appropriarsi di questo spazio con la stessa grinta che mettiamo nella vita. Sono lieta di supportarlo con la mia agenzia di comunicazione e di esserci anche quest'anno".

Social Women Talk coniuga la teoria con gli aspetti pratici della formazione: agli speech di 20 minuti si alterneranno workshop pratici della durata di 40 minuti. Nato come evento femminista, Social Women Talk non dimentica di essere pienamente inclusivo, garantendo un’intera giornata di alta formazione a professionisti e professioniste del digitale. Tra le top voice digitali che hanno confermato la propria presenza: la Senior Training Manager Fabiana Andreani, una delle maggiori creator italiane sui temi di carriera, curriculum vitae e orientamento al lavoro (oltre 100.000 i follower che la seguono su Instagram e TikTok); Tiziana Bernabè, Senior Marketing Lead Italy di Just Eat in Italia e tante altre ancora. I biglietti per partecipare all’evento e il programma in continuo aggiornamento con il profilo delle relatrici sono disponibili su www.socialwomentalk.it.