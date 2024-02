Stati Uniti, tutele contro la discriminazione sessuale per studenti transgender

L'ampliamento delle tutele per gli studenti trans

Scuola e sport: l'identità di genere è ancora discriminante

Cosa dice il Titolo IX

Mentre dal fronte sportivo internazionale arrivano, come quelli imposti dalla Fina e dall' International Rugby League , negli Stati Unitiha proposto di ampliare lecontro la discriminazione sessuale per. Il Paese è attraversato da forti correnti politiche contrarie all'estensione dei diritti civili per le persone trans* , in particolare minori, come dimostrano le recenti leggi approvate in molti Stati repubblicani che impediscono loro l'accesso alle cure per la transizione di genere o alle attività sportive . Norme che rispecchiano quelle più generali approvate nell'era Trump e che ora il suo successore vorrebbe abolire in quanto, a suo dire, hanno indebolito le misure di protezione per le vittime di molestie sessuali.Le modifiche proposte, annunciate dal Dipartimento dell'Istruzione degli Stati Uniti in occasione del 50° anniversario dell'approvazione della legge, sono rivolte alle scuole secondarie di primo e secondo grado e agli istituti superiori che ricevono finanziamenti federali. In particolare riguarderebberoe farebbero sì che, per la prima volta, anche glisiano esplicitamente. "Ogni studente dovrebbe essere in grado di imparare, crescere e affermarsi a scuola e non essere ostacolato nella sua formazione dalla discriminazione sessuale", ha dichiarato su Twitter il segretario all'Istruzione Miguel Cardona.Il Dipartimento ha dichiarato che il suo piano "" per gli studenti vittime di molestie sessuali, aggressioni o discriminazioni. Anche se si tratta di studentesse transgender. Il piano prevede nello specifico che le scuole che ricevono finanziamenti federalidi discriminazione sessuale, forniscano sostegno alle alunne che le presentano e mettano in atto procedure per porrenei loro programmi.Questa proposta, probabilmente, riaccenderà i dibattiti sui diritti dei giovani transgender, in particolare nel già citato ambito dello sport, e si prevede scateni accese. Intanto il National Women's Law Center, un gruppo di attivisti, ha lodato la mossa di riscrivere i regolamenti e ha invitato il presidente Joe Biden a mettere in atto. "Per mantenere la promessa del Titolo IX di proteggere tutti gli studenti, esortiamo l'amministrazione Biden a muoversi rapidamente per affermare la possibilità degli studenti trans di partecipare appieno alle attività sportive", ha dichiarato l'organizzazione.Ilimpone alle scuole di forniredegli Stati Uniti. È noto inoltre per aver aperto la porta a un maggior numero di studentesse nello sport. Ma sotto la presidenza diil dipartimento ha modificato le regole per. La più anziana rappresentante repubblicana del Comitato per l'istruzione e il lavoro della Camera, Virginia Foxx, ha dichiarato che le modifiche proposte dall'attuale governo indebolirebbero il diritto al giusto processo, mentre le proposte annunciate in merito allo sport per le alunne transgender metterebbero a rischio le altre atlete. Per un'amministrazione che si definisce portatrice della fiaccola dell'"uguaglianza, questi regolamenti proposti sono", ha dichiarato la deputata in un comunicato.