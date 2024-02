Terremoto Turchia, "le persone con disabilità escluse dagli aiuti umanitari"

Il rapporto di Amnesty

Condizioni inadeguate nei centri per gli sfollati

Urgente bisogno di cure mediche specialistiche

Occorre una risposta umanitaria inclusiva

Dopo il terremoto in Turchia lesono escluse dagli aiuti umanitari. E’ quanto denunciain riferimento alla risposta solidale arrivata in questi mesi nelle zone colpite dal sisma. I terremoti del febbraio 2023 , secondo i dati del rapporto di Amnesty, hanno causatoe più di, molti dei quali hanno perso gli arti o hanno riportato altri danni permanenti. Gli sfollati sono stati oltre tre milioni e 300.000, circa due milioni e 300.000 dei quali si trovano ino prefabbricati. Secondo alcune stime del governo turco e delle Nazioni Unite,ha qualche forma di disabilità.“Le immense difficoltà affrontate da così tante persone all’indomani dei terremoti sono raddoppiate per le persone con problemi fisici e mentali, chenella risposta umanitaria” dice, vicedirettore delle ricerche del Programma risposta alle crisi di Amnesty International. Secondo l'associazione non governativa, l’approccio “” nell’organizzazione delle strutture recettive di emergenza non rispetta i requisiti specifici necessari affinché le persone con disabilità . “Molte di loro non possono avere accesso ai soccorsi in condizioni di uguaglianza” denuncia ancora Wells. E aggiunge: “Il governo turco e gli attori umanitari, inclusi i donatori internazionali, devono agire immediatamente per assicurare che la risposta umanitariaper tutte le persone sopravvissute, comprese quelle che necessitano di un sostegno specialistico ”.Per redigere il suo rapporto , tra marzo e aprile 2023 l’organizzazione per i diritti umani ha visitato le province di Adiyaman, Gaziantep, Hatay e Kahramanmaras. Ha intervistatoai terremoti e ha documentato le esperienze di(10 uomini, 15 donne e 9 tra bambine e bambini). Le interviste hanno coinvolto, in particolare, 19 cittadini con differenti forme di disabilità, 26 parenti di disabili e 13 operatori umanitari. Amnesty International è consapevole della dimensione e della gravità della crisi umanitaria causata dai terremoti ma, a prescindere da quanto sia grande l’emergenza,di chi ha qualche forma di disabilità devono essere pienamente rispettati.Nellevisitate da Amnesty International, i servizi igienici comuni eranoai cittadini con scarsa o assente mobilità. Impossibilitati a recarsi alle latrine, la maggior parte dei disabili deve farsi aiutare da chi le assiste o dipendono dalle forniture di pannoloni.. I miei parenti devono alzarmi dalla sedia a rotelle e appoggiarmi sulla tavoletta, poi devono svuotarla e pulirla ogni volta” è la testimonianza di una, che ha perso la gamba sinistra e il piede destro a causa del diabete. “Avremmo bisogno di un po’ di, ma in queste circostanze è molto difficile” aggiunge la donna. Situazione simile emerge dal racconto di una ragazza di 18 anni che assiste la sorella tredicenne, che nei terremoti, e anche la madre, costretta a usare i pannoloni. “Mia sorella non può usare il gabinetto perché èe se cadesse sarebbe molto pericoloso per via dell’amputazione” la testimonianza della 18enne. Per Amnesty “questo genere di risposta all’emergenzae dei principi umanitari di inclusività e non discriminazione”.Quasi ogni persona con problemi, intervistata da Amnesty International, comprese persone anziane con mobilità limitata, deve fare affidamento sui parenti poichénei centri di distribuzione del cibo e di prodotti per l’igiene.Amnesty International ha anche documentato la, come le sedie a rotelle, e l’interruzione delle cure specialistiche come quelle riabilitative. I terremoti hanno determinato gravi battute d’arresto nella fornitura dei, dovute alla distruzione o il grave danneggiamento delle strutture sanitarie, compresi i centri di riabilitazione fisica, unitamente alla morte, al ferimento o allo sfollamento del personale addetto. Dalle ricerche dell’associazione è emersa, inoltre,di aumentare i servizi di sostegno psicosociale e per la salute mentale Fadime, 41 anni, ammalata di cancro, aiuta il marito colpito dall’Alzheimer e. La famiglia è stata estratta viva dopo cinque giorni, a Kahramanmaras, dalle macerie di un palazzo di tre piani, il cui crollo ha ucciso anche altri parenti. Uno dei figli ha 17 anni e ha problemi di salute mentale . “Ogni tanto si aggrappa ai veli delle donne ee lo picchia. A volte vagabonda lungo la strada che costeggia il campo per sfollati e si siede in mezzo al traffico” racconta la donna. E aggiunge: “Per non farlo muovere,con un piede a un palo di legno fuori dalla tenda. A casa non facevo così, era libero”. Altra madre di famiglia, altra situazione difficile. Melek, 35 anni, vive coi suoi tre figli e con i suoceri in una tendopoli alla periferia di Kahramanmaras. La figlia di cinque anni sta dando segni di: “Parla nel sonno e, quando mi alzo per andare al gabinetto, mi chiede se ci sia un terremoto”.Il Paese è uno stato parte della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e, dunque, deve assumere provvedimenti per promuovere, proteggere e assicuraregodimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte di tutte le persone.Secondo Amnesty, quindi, il governo della Turchia e gli attori umanitari devono assicurare che i disabili e coloro che gli assistono ricevano pieno sostegno, attraverso laai servizi igienici e il miglioramento della fornitura degli aiuti. Per l’associazione non governativa è necessario anche raccogliere e analizzare sistematicamente dati disaggregati per età, genere e tipo di disabilità e metterli a disposizione degli attori coinvolti nella risposta umanitaria in modo dae corrispondenti ai bisogni. “Dopo il terremoto, il sostegno a chi ha quale minorazione fisica o psichica” tuona, senza tanti giri di parole,, direttore per l’Europa di Amnesty International. “Le conseguenze di questosi faranno sentire per generazioni. È fondamentale che le persone con difficoltà abbiano accesso alle strutture e ai servizi in condizioni di uguaglianza” dice ancora. Poi aggiunge: “I donatori internazionali devono fare di più per aiutare la risposta umanitaria a questa crisi senza precedenti e, venendo immediatamente incontro alle necessità di questa parte della popolazione”.