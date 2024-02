Tumori, la sfida dei pazienti della Lilt: "Aiutateci a fare il cammino di Santiago"

Non si sono fermati davanti alla malattia , non si fermeranno davanti alla fatica deldi Compostela. I pazienti del gruppo “” della, nato nel 2018 dal Servizio Lilt di Psiconcologia del Cerion-Centro di Riabilitazione Oncologica Ispro-Lilt di Villa delle Rose, hanno un sogno: percorrere, a fine maggio, la storica strada spagnola dei pellegrini. L’idea dei camminatori è quella di portare simbolicamente insieme a loro tutte le persone che, che stanno affrontando terapie o interventi e anche chi non ce l’ha fatta: a loro dedicheranno i loro passi. Ma per farlodi quante più persone possibili e per questo lanciano un appello a tutti, cittadini, aziende e associazioni fiorentine in primis, affinché diano un contributo per realizzarlo, sostenendo una parte dei(la donazione può essere fatta sul conto bancario della Lilt Firenze n. 1000/75424, IBAN: IT58Y0306909606100000075424, causale “Donazione Progetto Impronte Lilt”).Ildella Lilt Firenze è formato da persone in riabilitazione oncologica , che insieme a una psico-oncologa percorrono cammini e sentieri con un obiettivo terapeutico, sociale, e psicologico: camminare fa bene alla salute, ma è anche un’attività che per un malato oncologico aiuta a sentirsi più forte e capace di affrontare le difficoltà, fisiche e psicologiche,, stando insieme a persone che hanno vissuto o stanno vivendo esperienze simili. “Le camminate terapeutiche del Gruppo Impronte hanno aiutato e aiutano molte persone ad affrontare la malattia con benefici per il corpo, per la salute e per lo spirito, potendo contare sul supporto di un team di professionisti e di volontari e su una rete di relazioni che si trasformano spesso in amicizia” afferma, presidente di Lilt Firenze.Il Cerion,, è nato nel maggio 2005 dalla collaborazione tra Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Sezione di Firenze e Ispro – Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica, con il sostegno dell’Istituto Toscano Tumori e dell’Associazione Toscana Donna e grazie ai fondi raccolti dalla manifestazione benefica fiorentina “”. Grazie al lavoro di équipe tra il personale Ispro e i professionisti della Lilt, al Cerion, il paziente oncologico viene accompagnato in un percorso riabilitativo integrato e individualizzato (colloqui psiconcologici, fisioterapia, gruppi di sostegno, yoga, rilassamento, mindfulness, ginnastica dolce, consulenza d’immagine e, grazie all’Associazione La Finestra, gruppi di arte terapia, musicoterapia, lettura condivisa, scrittura creativa e teatro).La Lilt, unico ente pubblico in Italia su base associativa, è vigilata dal, ha sede a Roma ed è articolata in. La Lilt Firenze opera sul territorio fiorentino con attività di prevenzione ed educazione alla salute (interventi nelle scuole, campagne di sensibilizzazione, percorsi per smettere di fumare), diagnosi precoce (ambulatorio di prevenzione melanoma),(“Centro di aiuto al malato oncologico”, che collabora con il Servizio pubblico e fornisce gratuitamente ausili sanitari utili per facilitare e migliorare la qualità di vita del paziente in fase avanzata di malattia) e riabilitazione oncologica bio-psico-sociale (Servizio “” presso il Cerion, dove la Lilt è presente non solo con le volontarie del servizio, ma anche con professionisti come psicologi, massofisioterapisti, dietisti e logopedisti).