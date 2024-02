Vietare il velo al lavoro? Non è sempre discriminazione secondo la Corte di giustizia Ue

La questione del velo riguarda anche l'Europa

Il caso della donna belga e la decisione dei giudici di Lussemburgo

#ECJ : A company’s internal rule prohibiting the visible wearing of religious, philosophical or spiritual signs doesn’t constitute direct #discrimination if it is applied to all workers in a general way #Religion #EqualTreatment 👉 https://t.co/ATb3CgcnmO — EU Court of Justice (@EUCourtPress) October 13, 2022

La motivazione della sentenza

Cosa può significare la decisione

Non basta quello a cui stiamo assistendo da settimane in Iran , dove centinaia di manifestanti sono state picchiate e uccise. Non basta che siano rimastidella durissima repressione anche una ventina di minori. Non bastano oltre mille arresti tra attivisti, giornalisti anche stranieri, semplici cittadini e cittadine che dalla morte dellasi sono riversati sulle strade della Repubblica Islamica e di centinaia di città in tutto il mondo , da Melbourne a New York, da Tokyo a Londra, percontro unche sta calpestando i diritti umani delle sue donne L'affaire, imposto eè un tema caldo ovunque, anche in Europa, basta vedere l'adesione alle proteste in solidarietà alle iraniane ma al contempo la battaglia legale che da anni si svolge, proprio sul velo islamico, in Francia . Un paradosso, all'apparenza. In cui però si registra una presa di posizione (un passo indietro? presto per dirlo ma non fa ben sperare) da parte di chi questo(perché si parla di un diritto se una donna sceglie di indossare o meno un capo di abbigliamento) dovrebbe garantirlo.Nella sentenza sul caso di una giovane, musulmana, a cuiavevanel 2018 ile conformarsi alla politica di "neutralità" religiosa, la Corte di Giustizia europea si è così espressa: vietare a una donna di fede islamica di indossare l'hijab sul luogo di lavoro. Ah no? Certo, aggiunge il tribunale di Lussemburgo, a patto che il divieto sia generalizzato e non rivolto a una singola religione. Secondo i giudici europei, infatti, "la regola interna di un’impresa che vieta di indossare in modo visibile segni religiosi, filosofici o spirituali non costituisce una discriminazione diretta se applicata".Quindi basta che l'impresa in questione non si limiti a imporre il divieto sul velo islamico , ma lo faccia anche con la kippah ebraica, con la croce cristiana, con tutti i segni, gli oggetti, i capi di abbigliamento riconducibili a una qualunque religione. In questo caso non si può parlare di discriminazione, altrimenti c'è disparità di trattamento. Peccato che però non ci siano termini di paragone con altri soggetti a cui, in quell'azienda, sia stato imposto e alla fine la "vittima" sia stata solo la donna che si è vista negare il contratto.La Corte di Giustizia europea ha preso posizione ancora una volta sultra religione e laicità. Il parere dei giudici di Lussemburgo è infatti arrivato a circa un anno di distanza da un altro pronunciamento, sollecitato dal tribunale del Lavoro francofono di Bruxelles: se il datore di lavoro esige che i/le, senza esibire alcun simbolo o segno religioso, filosofico o spirituale in modo evidente, può farlo senza essere accusato di discriminazione. Nella sentenza recente i giudici, dando ragione all'azienda, scrivono che "Lae ledevono essere considerate un solo e unico motivo di discriminazione, altrimenti pregiudicano il quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro stabilito dal diritto dell’Unione Europea", mentre secondo la donna, la decisione dell’azienda di escluderla dal tirocinio per cui si era candidata "sarebbe fondata direttamente o indirettamente sulle sue convinzioni religiose". Ora potrà contestare la decisione, ma solo qualora riuscisse a dimostrare che il regolamento dell’impresa sul personale non è davvero neutro, ma "comporta, di fatto, un particolareper le persone che aderiscono a una".La posizione della Corte di Giustizia europea, pur nel merito di un caso specifico, sembra però andare nella direzione della la sottrazione, nei luoghi di lavoro o comunque nei posti dove dovrebbe essere garantita questa tanto cara "" o laicità che dir si voglia, di tutti gli altri simboli che si riconducono all'appartenenza ad un culto religioso. Come non pensare, allora, al, sulla quale però gli stessi giudici europei non hanno mai espresso giudizi per una sua esclusione. Lo si legge anche sull'Ansa: la decisione sulla donna belga "fa tornare alla mente anche il caso del crocifisso italiano" e arriva proprio mentre la Corte suprema indiana prende tempo sull’durante le lezioni a scuola. Ma, come ben sappiamo, si pone anche nel contesto generale delle rivolte in Iran , dove le donne portano avanti senza sosta la protesta contro il regime.