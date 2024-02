Cresce la sottoccupazione in Europa e Italia: le più colpite sono (sempre) le donne

Il fenomeno del 'labour slack'

La sottoccupazione in Europa

Le più colpite sono sempre le donne

La situazione in Italia

C’è chi, perché il lavoro non lo trova, chi viene pagato meno di quanto dovrebbe, chi il lavoronemmeno più perché scoraggiato, chi preferisce non lavorare. Ma c’è anche chi non lavora. Perché il mercato del lavoro non glielo permette. Un fenomeno in aumento in Europa e che colpisce soprattutto le donne , come evidenzia il report di Eurofund. In questo caso si parla di(lavoro debole) facendo riferimento allo scarto tra il lavoro desiderato e quello disponibile. Ulteriori manifestazioni del sottoutilizzo della forza lavoro, secondo lo schema dell’organizzazione internazionale del lavoro (Oil), sono poi la, ovvero quando le persone svolgono un impiego rispetto al quale hanno qualifiche o competenze più elevate, e leMettendo insieme tutte queste casistiche si stima che il fenomeno del ‘labour slack' interessi il, con punte particolarmente significative nell’Europa Meridionale. In Spagna, ad esempio, la casistica riguarda circa un quarto di tutto il mercato del lavoro. L'da questo punto di vista (), seguita dalla Grecia (22,2%). Agli ultimi posti invece si trovano alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale, in particolare Repubblica Ceca (3,9%), Polonia (5,7%) e Malta (5,5%). Una delle principali componenti di questa parte del mercato del lavoro è quella relativa al, che in moltissimi casi non è una libera scelta, ma, ovvero il risultato di una difficoltà a trovare un impiego più sicuro. Non a caso si parla di "involuntary part-timers", occupati a tempo parziale involontari.Secondo quanto riporta Openpolis “l'incidenza dellaha visto un andamento. Analizzando i dati relativi ai Paesi più popolosi (Germania, Francia, Italia e Spagna), vediamo che il dato era molto elevato nel 2009 in Francia e Spagna (pari rispettivamente al 6% e al 4,1%), mentre in Germania si attestava al 3,2% e l'Italia riportava la cifra più bassa (1,6%). In Francia e Germania si è poi registrato, negli anni, un graduale calo (rispettivamente di 1,7 e 1,8 punti percentuali). Mentre in Spagna si è verificato un incremento che ha portato questa componente della forza lavoro a toccare il 6,5% nel 2014, per poi calare progressivamente fino al 4,8% nel 2020 (e registrare un lieve aumento nel 2021). Anche inlarispetto al 2009: 3%, ovvero 1,4 punti percentuali in più rispetto al dato di 11 anni prima”. La sottoccupazione è un fenomeno che colpisce maggiormente le donne rispetto agli uomini. Infatti, precisano ancora i ricercatori, "pur essendo mediamente più istruite , ad oggi in UE le donne lavorano ancora meno degli uomini. A causa disui ruoli familiari spesso sono costrette più dei loro colleghi maschi a scegliere occupazioni con meno ore, che permettano loro di dedicarsi principalmente alla. Condizioni dettate da una forte disparità di genere che ancora incide in Europa”.Da questo punto di vista, il record si registra in, dove ildelle donne svolge un lavoro con(contro il 2,8% degli uomini). Seguono i Paesi Bassi (7,5%) e la Francia (6,3%). L'è solo leggermente al di sopra della media Ue. Mentre, anche in questo caso, agli ultimi posti si trovano alcuni Paesi dell'Europa centrale e orientale - in particolare la Bulgaria (0,3%, senza alcuna differenza di genere), la Repubblica Ceca e la Slovacchia (entrambe con 0,5%). La Romania è l'unico stato Ue in cui questa cifra risulta più elevata tra gli uomini (1,9% contro 0,7%). Da sottolineare inoltre che, considerando i punti di divario, le maggiori disparità di genere si registrano in Spagna (4,8 punti percentuali), Francia (3,9) e Paesi Bassi (3,6).Per quanto riguarda l’Italia, come sempre, emerge una forte. Nelle province autonome die insono di. Seguono sotto questo aspetto la Valle d'Aosta (78,6%) e la Lombardia (77,2%). Mentre le cifre più basse si riscontrano in Calabria (55,4%), in Sicilia e in Campania (entrambe intorno al 60%). Per capire bene questi dati ed interpretarli nella giusta maniera però va tenuto conto che, mentre quello di occupazione è molto più basso, soprattutto tra le donne. In sostanza, In Italia mediamente il lavoro part-time ha un’incidenza 3 volteggiare per la componente femminile. In ogni caso, circa ilha infatti un impiego, con variazioni minime a seconda della macroarea. Differenze geografiche maggiori sono invece riscontrabili tra gli uomini. Nella macroregione del nord-est l'incidenza del lavoro a tempo parziale è pari al 6,5%. Una cifra che invece al centro si attesta al 9,3% e al sud raggiunge il 10,3%.