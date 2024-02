A Villa Fassini chiusura in bellezza del Summer Camp #Atlantia4Ukraine

Il progetto JOY dedicato ai bambini in situazioni di difficoltà

Le parti in gioco nel Summer Camp

"Grazie agli amici di Atlantia i bimbi ucraini hanno vissuto un'estate serena"

La scuola sta per ripartire ed è giunto il momento di passare dai campi di gioco ai banchi di scuola. E così è arrivata a conclusione anche l'esperienza con il Summer Camp di, il centro estivo dedicato a mamme e bambini ucraini rifugiati , avviato lo scorso 13 giugno da Sport Senza Frontiere e, in collaborazione con il Comune di Roma, il ministero degli Affari Esteri, l'ambasciata Ucraina in Italia, il dipartimento della Protezione Civile.Il centro estivo che Sport Senza Frontiere ha organizzato nella cornice romana fa parte di, un progetto speciale che si snoda nel periodo estivo in varie città italiane, dedicato in particolare a bambini che vivono situazioni difficili o emergenziali. È il caso delledianche a seguito dello scoppio della guerra nel loro Paese a febbraio scorso, mettendo a disposizione attività ludiche, ricreative, di assistenza sociale e di formazione linguistica . Diverse le iniziative attivate per queste persone a Villa Fassini nel corso di questi mesi estivi, dai corsi di italiano allo "sportello" per il counselling psicologico, e ancora corsi di danza e yoga, oltre a 20 diverse attività sportive (golf, judo, pilates, football americano, pilates, volley etc). Un’aula multimediale ha inoltre consentito a diverse madri di proseguire il proprio lavoro a distanza, oppure di restare in contatto con i famigliari rimasti in Ucraina.Ilha coinvolto un team di 111 persone, comprese numerose figure professionali, tra cuie personale medico-infermieristico madrelingua , mediatori culturali, educatori e tutor, tecnici sportivi. Il centro estivo a Villa Fassini ha favorito inoltre la nascita di unatra la comunità di ucraini rifugiati a Roma e il territorio. Al progetto hanno collaborato infatti Caritas e ong come la Comunità di Sant’Egidio e Save The Children , insieme al contributo fattivo dei lavoratori di alcune realtà produttive e industriali tra le quali ADR Mobility, Florence Consulting Group, Message, Nynetinine, Ricoh, Vodafone. È importante poi sottolineare l'impegno, ormai radicato, di, che si occupa di inclusione sociale e crede che lo sport sia uno strumento formidabile di integrazione e welfare. Il progetto Joy per i piccoli ucraini, che da un giorno all'altro si sono trovati senza una casa, in viaggio verso un Paese lontano, senza certezze, senza amici, a volte, purtroppo, senza nemmeno i familiari, ha permesso a tantidi trascorrere l’estate in maniera serena e costruttiva, di vivere un’esperienza di riabilitazione pisco-emotiva, grazie anche alle tante attività e i laboratori e alla presenza di un team numeroso e qualificato."Grazie ai nostri partner italiani, quest’anno, i bambini ucraini che sono stati costretti a lasciare le loro case a causa della guerra hanno avuto l’opportunità di trascorrere l’estate a Villa Fassini, nel cuore di Roma" ha dichiarato l’Ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melnyk. “Nuove conoscenze - ha continuato - iniziative interessanti, un denso programma di attività sportive in un contesto sereno: ecco perché l'estate del 2022dei nostri bambini". "La gioia e la sincerità delle emozioni dall’essere stati a Villa Fassini è semplicemente impossibile da descrivere a parole! Sono infinitamente- sottolinea Melnyk -, delle istituzioni italiane e delle ong per la loro assistenza nell’organizzazione di una rete di assistenza e di intrattenimento per i giovani ucraini. Grazie per il vostro sostegno in questo momento difficile e per i momenti indimenticabili per i nostri bambini” ha concluso l'ambasciatore.