Addio al bando per i capezzoli femminili sui social? Meta valuta di rivedere la policy

Ci sono voluti anni per arrivare almeno ad ipotizzare di togliere l'assurdo, ma le voci che circolano in questi giorni da meta sembrano aprire concretamente la possibilità. Facebook e Instagram potrebbero infattisulle nudità degli adulti (in particolare delle donne), dopo aver ricevuto un ammonimento da un gruppo di esperti sul divieto a mostrare certe parti del corpo, ritenuto "poco chiaro e discriminatorio". E come dar loro torto, vista la disparità di trattamento tra uomini e donne.Il monito arriva infatti oltre un decennio dopo la protesta di un gruppo di mamme di "Lactivist" per avere le lotte delcontro la censura. Un tema che ha fatto discutere: la censura, storicamente rivolta solo al torso femminile e non a quello maschile, ha scatenato polemiche e dibattiti sulle regole delle piattaforme e sulla moderazione dei contenuti – sia umana sia con l'Intelligenza artificiale – e si è addirittura a volte abbattuta anche su famose opere d'arte., il consiglio di sorveglianza indipendente di Meta composto da esperti, giuristi e accademici messo in piedi nel 2020 dalla stessa società di Mark Zuckeberg per dirimere questioni etiche e politiche delle sue piattaforme, ha chiesto una revisione delle regole che vietano le immagini a torso nudo delle donne - quelle degli uomini non sono vietate - ritenendo che Meta debba "dei diritti umani".L'osservazione arriva dopo la censura da parte del social dei post di un account gestito da unache raccoglieva fondi per un intervento. I contenuti riportavano la foto del petto nudo di una persona, con i capezzoli coperti e accompagnati da informazioni riguardo l'assistenza sanitaria per le persone trans , le operazioni di chirurgia al seno e link dove poter donare per beneficenza. Queste immagini sono state rimosse dopo le segnalazioni degli utenti, ma i post sono stati poi ripristinati dopo il ricorso dalla coppia. Da qui il parere di Oversight Board sulle regole "non in linea con i valori o le responsabilità in materia di diritti umani di Meta" e sul fatto che "le politiche dell'azienda sulla nudità degli adulti comportanoper le donne, i trans e le persone non binarie di genere sulle sue piattaforme". Meta ha quindi 60 giorni per recepire la raccomandazione, ma ha già fatto sapere che "accoglie con favore la decisione del consiglio su questo caso" e di essere a conoscenza che "si può fare di più per, e questo significa lavorare con esperti e organizzazioni su una serie di problemi e miglioramenti del prodotto", ha detto un portavoce della società.Le proteste sull'esposizione del nudo femminile sui social parte dalla riflessione che ile trattato come qualcosa da nascondere, anche in situazioni naturali o necessarie come l'allattamento . Sull'onda di queste riflessioni era nata, più di dieci anni fa come dicevamo, la protesta delle mamme che allattano, dopo che le loro foto erano state rimosse da vari profili, sbarcata perfino davanti alla sede californiana di Facebook. Quasi una naturale conseguenza è stata la nascita anche del movimento "Free The Nipple" durante la lavorazione di un documentario di Lina Esco: il gruppo organizza campagne di, superando un trattamento iniquo delle donne. Molte celebrità, da, da, e in Italia, giusto per citare alcuni nomi, si sono spese pubblicamente per sensibilizzare questa causa.