Born to be a Dreamer, unisciti al Festival di Luce!

Born to be a Dreamer: ecco le canzoni della playlist di Luce!

Chiudi gli occhi per un attimo. Come sarebbe il? Una canzone diventa un complice ideale per fuggire dalla vita quotidiana, rifugiarsi in un mondo che rispecchia la società in cui idealmente siamo liberi di essere noi stessi, dove valori come l’inclusione, l’unicità, la coesione sociale non sono una sfida quotidiana. Noi di Luce! crediamo nello straordinario potere della musica , nel caldo abbraccio delle note che scompongono la realtà: ogni problema, si ridotto in piccoli frammenti, non fa più paura. Per questo motivo abbiamo pensato di creare la playlist “”: per darti un assaggio di quello che sarà il festival di Luce!. Per celebrare il secondo anniversario abbiamo deciso di organizzare un evento in cui riunirein una giornata di incontri, di dibattiti e di musica, aperta a tutta la community, a ingresso libero. Sognare un mondo migliore è ancora possibile. Se non per noi, almeno per le generazioni future. Da questa volontà prende spunto “ Dream Time ” l’evento organizzato per il 26 novembre, al Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze . Per partecipare al Festival di Luce! è necessario iscriversi sul sito dell’evento www.luce.news/evento2022 . Sul nostro sito e su Spotify torna, immancabile, la nostra playlist e questa volta, con “ Born to be a Dream Time ”, abbiamo pensato ad alcune canzoni che ti facciano tornare la voglia di sognare e celebrare la vita in ogni sua sfumatura. Indossa il tuo vestito migliore, scarpe comode. “Dream Time” è l’evento in cui poter rivivere insieme le, le vicende e le storie di tutti queiche, ogni giorno, cambiano in modo positivo il nostro Paese e la nostra società. Le parole di Emma saranno la tua rivoluzione, glisaranno i tuoi fedeli amici, Brazzo saprà dar voce alle tue paure, mentresarà lo specchio della libertà. A tenerti compagnia ci pensiamo noi, tra successi del presente e del passato: “Some nights” dei fun., “A head full of dreams” dei Coldplay, “Imagine” di John Lennon, “Il mondo che vorrei” di Vasco Rossi. Come sarebbe il mondo dei nostri sogni? Partecipa all’evento “Dream Time”,