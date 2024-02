Carolina Marconi, il tumore e la battaglia per adottare un figlio. “Mi hanno detto: non sei idonea”

Il diritto all'oblio per il passato oncologico

Il tumore al seno: gli alleati per sconfiggerlo

Il momento più bello: quello di una. Il momento più brutto: quello della diagnosi di un tumore . Nella vita di, attrice e showgirl, ex Grande Fratello, questi due momenti sono coincisi, e da questo viaggio doloroso, intriso però di vicinanza e amore, di famiglia, di forza di volontà e di speranza, è nato il libro che è un inno alla vita "" (Piemme edizioni). Nelle cui pagine accompagna passo dopo passo il lettore in questi momenti difficili che ha affrontato avendo sempre al suo fianco il compagno e il sostegno della sua famiglia, che non l’ha lasciata sola mai neppure un solo istante, a partire dal momento della diagnosi.Carolina è guarita e ha un altro obiettivo:. Per farlo, si sta impegnando per cambiare le regole in tema di adozione , diventando paladina della battaglia degli ex pazienti oncologici. Ha condiviso la propria esperienza suiaccendendo i riflettori sulle difficoltà che incontra perchi, come lei, ha avuto un tumore . Difficoltà che si incontrano anche per accendere un mutuo o rinnovare una polizza vita. La, l’associazione italiana di oncologia medica, per la legge sul diritto all’oblio ha lanciato unache vuole stabilire un limite, che deve essere uguale per tutti, dopo il quale nessuno deve più chiedere conto del proprioa una persona. Quello scritto da Carolina è un racconto duro e allo stesso tempo delicato, frutto della straordinaria capacità di non mollare mai nonostante tutto. Della forza e della. Tutto inizia quando Carolina insieme al compagno sognano e progettano un figlio, come capita alle giovani coppie innamorate che vogliono creare una famiglia. Quando però Carolina non riesce a rimanere incinta, inizia a fare delle visite di controllo. A quel punto, i sogni della futura gravidanza si scontrano con una realtà crudele: la mammografia mostra la presenza di un tumore al seno . A quel punto Marconi inizia il viaggio più doloroso, e si incammina per una strada non facile, piena di cure, insidie e di incognite, una strada lunga e dalla meta incerta. Decide di combattere con il sorriso, animata dalla certezza che il suo bambino l’abbia salvata ancora prima di venire al mondo."Ho detto a me stessa: 'Voglio un figlio, non ho tempo per un tumore'. Ho capito che dovevo accettare l’inaccettabile e mantenere la calma. E così ho trovato in me una forza che non avrei mai immaginato di avere. L’indomani ho asciugato le lacrime e ho combattuto la mia battaglia"."Grazie ad Alessandro il mio compagno, alla mia famiglia, e grazie a tutti coloro che mi vogliono bene e mi sono stati e continuano a essermi vicino. Tutte queste persone mi hanno aiutato a reggere questo tipo di stress, mi hanno permessa di ritornare me stessa e non hanno mai permesso alla malattia di rubarmi la voglia di vivere"."C’è un’espressione su cui, con la malattia, ho cambiato completamente opinione. È quella che dice: 'È il momento giusto'. Prima, il momento giusto era un criterio nel momento in cui andavo a prendere determinate decisioni, che potevano riguardare un trasloco, il lavoro o un viaggio. In pratica nel percorso della vita ogni passo andava collocato nel posto giusto, e anche i figli non facevano eccezione. Ora invece ho imparato che per fare qualcosa che desideri davvero è sempre il momento giusto. E non bisogna rimandare mai l’amore, non ne vale la pena"."Ci sono tante persone guarite dal cancro che non possono accedere a un mutuo e neppure adottare un bambino, e questo non è giusto. È una discriminazione, sapere di essere considerata non idonea mi ha ferito. Io sono guarita e desidero diventare mamma".Se la, alle prese con interventi, ospedali, ricoveri, cure e l’accettazione di unacambia durante la malattia, e può rischiare di venirne completamente travolta, è pur vero che compagni, lavoro, social e incombenze quotidiane aiutano a non farsi rubare la voglia di vivere. I dati sul tumore al seno parlano chiaro: lo scorso anno sono stati, di cui, dove i centri di senologia offrono una presa in carico multidisciplinare, dal supporto psicologico alla parrucca, un diritto per le donne in chemioterapia. E proprio in Toscana, al Palazzo del Pegaso, Carolina Marconi ha presentato il volume, accolta dal presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, alla presenza di Cristiano Romani, presidente dell’Associazione Cultura Nazionale. Il vicepresidente dell’Assemblea Marco Casucci, che ha voluto questa iniziativa, ne ha spiegato il senso con queste parole: “Une si impegna nella sensibilizzazione della cittadinanza e delle istituzioni”.Insieme a Carolina Marconi, anchehanno raccontato la propria storia, che può essere presa ad esempio da migliaia di donne che si trovano a dover combattere giorno dopo giorno la loro stessa malattia. Tra loro c’è, che in un primo tempo aveva preferito mantenere riservata la propria esperienza. "Appena l’ho saputo mi è letteralmente crollato il mondo addosso – ha detto De Grenet –. Dopo l’intervento ti guardi allo specchio e non ti riconosci, e il primo e unico pensiero è stato: 'Allora mio figlio vivrà senza di me?'". Ha raccontato la sua esperienza anche, cake designer di successo sui social con 'Le Torte di Twin' e mamma di tre figli: "Ho scoperto la malattia mentre avevo mia figlia piccola in braccio. Mio marito mi è sempre stato vicino. All’inizio ho affrontato l’asportazione del seno e per paura ho rinunciato a ricostruirlo, però me ne sono pentita e poi mi sono sottoposta alla ricostruzione. Ora mi sento forte e molto più serena".