Da amante a regina consorte: la parabola di Camilla Rosemary Shand, l'unico amore di Re Carlo III

Il colpo di fulmine tra Camilla e Carlo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@clarencehouse)

La passione di Re Carlo III per Camilla

Da amante a Duchessa di Cornovaglia

Da amante reale a regina (consorte). E’ la parabola di, poi Camilla Parker Bowles, ora Camilla la Regina consorte di. Con la morte della regina Elisabetta II , la sovrana più longeva d'Inghilterra - con oltre 70 anni di regno -, che si è spenta nel Castello di Balmoral, in Scozia, all'età di 96 anni l’8 settembre, cambiano ovviamente gli equilibri della famigliaPer volere della stessa Queen Elisabeth, la moglie del principe Carlo, ora re,, duchessa di Cornovaglia, è diventata regina consorte. Durante il Giubileo di Platino celebrato lo scorso giugno, Lilibeth aveva pronunciato un lungo discorso con la precisa richiesta al suo popolo di sostenere il figlio Carlo e la moglie Camilla quando sarebbe toccato a loro salire al trono. Queste le sue parole: “Quando mio figlio Carlo diventerà re, so che darete a lui e a sua moglie Camilla, lo stesso sostegno che avete dato a me. È il mio sincero desiderio che, quando arriverà il momento,mentre prosegue il suo fedele servizio”. Il “Daily Mail” ha rivelato che la regina Elisabetta II diede la sua benedizione per incoronare Camilla come regina consorte anni fa e che Carlo era a conoscenza dell'intenzione già nel 2019.Così, oggi è Camilla la regina d’Inghilterra . Per molto tempo è stata vista dai sudditi inglesi e dalla stampa come la “rovina famiglie”, etichettata come “l’altra”, la donna che che aveva allontanato la principessa del popolo Lady Diana , dal principe Carlo mandando in frantumi un pezzo die quella favola d'amore che aveva incantato tutto il mondo il giorno delle nozze, il 29 luglio 1981. Camilla, oggi 75enne, negli anni, però, ha lottato con tutte le sue forze per scrollarsi di dosso iattribuiti, il divorzio dal marito e quel titolo d’amante che ora è divenuto regina consorte. Camilla ha cercato di conquistare la simpatia del pubblico attraverso le sue campagne di sensibilizzazione contro la violenza domestica , gli abusi sessuali o l'analfabetismo, ha dimostrato di volersi guadagnare la fiducia dei britannici lavorando sodo per le cause in cui crede. Soprattutto è riuscita, alla fine, a ottenere il, che probabilmente aveva capito che tra suo figlio e la borghese, la passione era vera e autentica fin dall'inizio.Camilla Rosemary Shand è nata a Londra il. Cresciuta in una famiglia borghese – il padre era un ufficiale dell’esercito britannico, poi diventato commerciante di vini – la donna ilsi sposa con, ufficiale dell'esercito britannico, da cui ha avuto due figli, Tom e Laura Parker Bowles. Il matrimonio finisce ufficialmente il 3 marzo 1995. Ma l’amore tra i due era finito da tempo. O forse non era mai iniziato. Almeno da parte di Camilla, da sempre innamorata di Carlo.Tra Carlo e Camilla è stato. I due si sono conosciuti a una partita di polo, un classico per l'aristocrazia e nobiltà inglese, nel 1970. Lei, un anno più grande, lo conquista raccontandogli che la sua bisnonna, nobildonna scozzese, era stata la confidente ma soprattutto l'amante di Edoardo VII, bisnonno di lui. Lui, 22enne, la corteggiava ma era timido e insicuro. Si frequentarono fino a quando il futuro erede al trono, per adempiere ai doveri che il suo ruolo richiedeva, dovette arruolarsi nellae partire. Secondo la biografa Sally Bedell Smith, autrice del libro “Il principe Carlo: le passioni e i paradossi di una vita improbabile” fin dall’inizio Carlo era innamoratissimo di Camilla. La famiglia Reale era, però, contraria all’unione perché la donna era percepita come una persona “con esperienza” e di origini non abbastanza aristocratiche per il rampollo reale.Le nozze di Camilla, per Carlo, furono un vero colpo al cuore. Secondo il racconto degli esperti della Casa reale, solo dopo averla persa il principe si rese conto di amarla veramente. Ma a quel punto ormai era troppo tardi. Mrs Parker Bowles, oramai, aveniva vista con diffidenza perché a quel punto era una “ragazza con un passato”, cioè non più vergine, e quindi non adatta a Carlo che nel 1981 sposerà. Ma tra Carlo e Camilla la passione non si era mai spenta. I due iniziarono una. Nella memorabile intervista alla Bbc nel 1995, Lady Diana dichiarò che il suo è sempre stato un “”, addossando di fatto a Camilla la colpa della crisi. Solo con iltra Camilla e il marito Andrew (nel 1995) e poi con la(nel 1997), il legame tra Carlo e Camilla iniziò a diventare più evidente anche pubblicamente. E lei, dopo l’iniziale rifiuto da parte dei sudditi e dei media, cominciò a essere accettata come ladel principe ereditario. Senza manie di protagonismo, sempre composta, mai una gaffe, mai una frase di troppo, Camilla inizia a essere vista come laper Carlo. Ufficialmente mezzo passo indietro, ma in realtà al suo fianco a sostenerlo e consigliarlo. Tanto da riuscire a farlo riavvicinare ai figli William e Harry dopo gli anni di burrascosi conflitti familiari seguiti alla morte di Diana.Il 10 febbraio 2005 il fidanzamento ufficiale e il 9 aprileCarlo e Camilla si sposano. Ilnon è stato comunque semplice da organizzare. Come futuro governatore supremo della Chiesa d'Inghilterra, la prospettiva di sposare unaera considerata controversa, ma con il consenso di Elisabetta II, del Parlamento e della Chiesa d'Inghilterra la coppia è convolata a nozze. All'epoca emersero anche questioni legali sulla validità stessa dell’unione, poi risolti. Carlo e Camilla, infatti, si sono sposati con rito civile presso Windsor Guildhall ma, secondo gli Atti matrimoniali del 1753, l'unico tipo di matrimonio valido per un membro della famiglia Reale è quello religioso.Al tempo delle nozze i britannici trovavano ancora difficile accettare il. Per questo motivo, dopo il matrimonio, invece che il titolo di principessa del Galles - che era stato di Lady Diana - si fece chiamare. Riflettendo sulla stampa negativa che ha ricevuto in quel periodo, in una recente intervista a “British Vogue”, Camilla ha ammesso che “”. Camilla con sincerità nell’intervista ha dichiarato: ”Sono stata sotto esame per così tanto tempo che potevo solo trovare il modo per conviverci.tutto il tempo e criticato ma alla fine penso di averlo superato e essermelo lasciato alle spalle”. Dopo il matrimonio, la popolarità di Camilla è migliorata e la duchessa è riuscita lentamente a togliersi di dosso la fama di “rovina famiglie”. E oggi è pronta per il trono d’Inghilterra.