Debora, figlia di Iginio Massari, vittima di body shaming: "Ma mangia, che sei tutt’ossa"

Le "accuse"

La denuncia social di Debora Massari

Chi è Debora Massari

La vita privata di Debora Massari

Debora, figlia diè l'ennesima vittima disu Instagram: “Sei tutt’ossa“, le scrivono alcuni leoni da tastiera. Iginio Massari, maestro pasticcere pluripremiato in Italia e all’estero, con l’aiuto dei figli, ha creato un impero attorno al suo brand, trasformando una piccola pasticceria di provincia in un laboratorio artistico dei dolci. Ma per lui e la sua famiglia, non mancano lePassando dagli impasti a temi infinitamente meno dolci, ecco una nuova ondata di critiche sulle caratteristiche fisiche di una persona : ancora attacchi, questa volta sono stati rivolti asul suo profilo Instragram. La sua colpa? Non è la troppa ciccia o la cellulite la lama con la quale sono stati inferti fendenti, ma la (presunta) eccessiva magrezza della donna. Così, i un’epoca in cui si inneggia alla visione in chiave body positivity e all' accettazione del proprio corpo così com’è , gli odiatori continuano incuranti per la propria strada, fregandosene degli eventuali effetti che le loro critiche potrebbero provocare.Questa sensibilità è cresciuta negli scorsi anni, per contrastare il diffondersi di attacchi d’odio contro il peso, eccessivo o inferiore a presunti schemi prefissati, che veniva e viene additato e giudicato con conseguenze immaginabili. È successo anche alla pastry chef Debora Massari, figlia del pasticcere bresciano Iginio. Da due anni, vale a dire da quando ha attivato il suo profilo Instagram, riceve commenti denigratori nei quali viene accusata di essere troppo magra. Ora Debora Massari ha deciso dila situazione, pubblicando due dei messaggi ricevuti. E rispondendo a tono“Un argomento su cui le persone sembrano sentire il diritto di esprimersi ancor più che su un corpo in sovrappeso, dimenticando le buone lezioni date dalla Body Positivity. Perché un corpo magro, magari tonico, rappresenta troppo facilmente 'un privilegio' per non essere preso di mira da commenti maligni!", le sue parole. “Sentirsi additare e fare vari insulti non fa piacere a nessuno - riprende Debora Massari - . Essere magri implica per forza l’avere dei problemi di salute o, addirittura soffrire di disturbi alimentari? Il mio fisico è frutto della genetica e del duro lavoro in palestra. Così viene meno, ancora,la libertà di piacersi senza dover rendere conto ad altri del proprio aspetto e affrontare accuse ben più pesanti, legate ai disturbi alimentari e alla necessità di curarsi.(nelle foto solo due esempi su non so quanti che arrivano continuamente“, conclude amara la pastry chef.Debora Massari è nata nel 1975, dopo aver frequentato il Liceo Scientifico ha conseguito la laurea in Scienze e tecnologie alimentari. E’ un’esperta nutrizionista, ma da oltre 20 anni lavora insieme al padre pasticcere e in particolare si occupa della standardizzazione e codifica dei prodotti legati al brand(da sempre uno dei più apprezzati della nostra pasticceria). Questo ambiente fa ormai completamente parte della sua vita dato che è anche maestra Ampi (Accademia Maestri Pasticceri Italiani). Insieme con il padre ha anche partecipato ad alcuni show tv. Tra questi non si può non ricordare, un programma del 2018 di Sky Uno. In ogni puntata Debora e Iginio Massari erano affiancati da famosi ospiti come, Omar Pedrini, Diletta Leotta e. Ad ogni ospite era chiesto di ricreare il proprio dolce preferito, raccontando anche storie personali e divertenti aneddoti.Della sua vita privata non si sa molto, ma grazie ad alcune foto pubblicate sul suo profilo Instagram scopriamo che. Difficile, invece, scoprire chi sia suo marito, dove viva o i suoi guadagni: suo fratello,, che si occupa di ristorazione a Brescia. Recentemente Debora Massari è stata protagonista della cronaca rosa grazie al racconto delle bellissime vacanze fatte alle Maldive, insieme al marito e ai figli della coppia. A far discutere e nello stesso tempo incantare il popolo del web è stata la sua forma fisica, che le è costata gli attacchi degli odiatori social. Che si tratti di qualcosa stile... la volpe e l'uva?