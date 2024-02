Fedez torna sui social: "Non trascurate la salute mentale"

Le ipotesi sulla crisi di coppia e e i timori sulla sua salute

Il tumore e il ricorso agli psicofarmaci

Cos'è l'effetto rebound

Il rapporto con Chiara Ferragni

opo il lungo racconto, "

riassunto dei miei due mesi di me**a", Fedez ci tiene a lanciare un invito: "Prendetevi cura della vostra salute mentale, delle vostre ferite; se non lo farete saranno le vostre ferite a reclamare il bisogno di essere curate". E ribadisce: "Ci tenevo ancora a ringraziare mia moglie, ha dovuto badare a una famiglia intera e a me, non è per niente scontato. Sono un uomo fortunato". L'ultima storia è dedicata a lei, a loro: due mani intrecciate, la sua e quella di Chiara Ferragni. L'influencer, a sua volta,

"Ciao a tutti. Eccomi qui dopo una lunga lunga assenza, un periodo in cui non mi avete propriamente in forma.". Riparte da dove aveva lasciato,. Dalle stories su Instagram, dalle quali appena qualche giorno fa aveva invece lanciato un messaggio di tutt'altro tenore: "Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social". E lo fa per spegnere tutte le dicerie, le ipotesi più o meno maligne che nelle ultime settimane sono circolate su di lui e sulla sua famiglia, in particolare sul rapporto con la moglie, Chiara Ferragni . La serie di storie ha un tema centrale, quello che sta condizionando la sua vita: laQueste volta, senza leche negli ultimi video lo avevano visibilmente condizionato facendo preoccupare i milioni di followers che lo seguono, il rapper riappare su Instagram per raccontare quello che gli è successo nelle ultime settimane, dopo Sanremo, le polemiche e le illazioni su una presunta crisi coniugale con la Ferragni . "Ci tengo perché escono quotidianamente notizie su me e la mia famiglia che non sono corrispondenti al vero" spiega il 33enne che ha voluto ringraziare i suoi fan per i messaggi di vicinanza che hanno continuato a mandargli. E se uno scatto, ancora affidato alle storie dell'imprenditrice digitale, in occasione della Milano Fashion Week, aveva rassicurato il pubblico deisul fatto che il legame tra i due fosse integro e saldo come la stretta di mano immortalata, la quasi totale assenza dai social di Fedez e le condizioni precarie in cui era apparso avevano però riacceso i timori sul suo conto."Purtroppo devo partire da un po' indietro, da quando mi è stato diagnosticato il tumore al pancreas . Per quanto privilegiato possa essere, è stato un, e solo oggi ho realizzato di quanto non mi sia preso cura della mia salute mentale rispetto a questo evento e mi sia affidato solo a psicofarmaci" dichiara già visibilmente provato Fedez. Medicinali "che ho cambiato, nel corso dei mesi, fino a trovarne uno che proprio non era indicato a me", aggiunge con un sorriso amareggiato. "Da gennaio mi è stato prescritto questo antidepressivo molto forte che mi ha cambiato, molto, mi ha agitato tanto e mi ha dato anche degli effetti collaterali dal punto di vista fisico molto forti fino al punto di provocarmi dei tic nervosi alla bocca e da impedirmi di parlare in maniera libera". Ecco spiegate, quindi, i balbettamenti dell'ultimo periodo. "Avendomi dato deglimolto forti l'ho dovuto sospendere senza 'scalarlo'. Per chi non ha dimestichezza con gli psicofarmaci - spiega ancora il rapper - solitamente non si fa questa cosa, a meno che non ci siano rischi importanti. Io correvo dei rischi importanti e quindi ho dovutoin maniera repentina e mi ha provocato un '', che è una cosa che non auguro a nessuno".Non è facile comprendere cosa possano provocare questo tipo di farmaci sull'organismo umano, magari già provato, come nel caso di Fedez, da una malattia importante. Ed è fondamentale che quindi dietro il loro utilizzo e la loro sospensione o cessazione ci sia una prescrizione medica accurata. Oltre agli effetti collaterali, infatti, c'è il rischio che una volta smesso di prenderli la persona si trovi ad avere a che fare con il cosiddetto 'effetto rebound', che spiega lo stesso rapper: "Oltre a darmi unimportantissimo, mi ha dato deiche mi ha impedito per diversi giorni di camminare, sensazione dimolto forti, mal di testa incredibili, nausea forte... Ho perso praticamente cinque chili in quattro giorni... Insomma non una bella cosa, che mi ha impedito di svolgere il mio lavoro. Motivo per il quale non sono potuto essere presente alla presentazione di(show comico su Amazon Prime Video giunto alla terza edizione, che lo vede nella veste di conduttore, ndr), non ho potuto presenziare al processo per lae diverse cose". Fedez, chiamato a testimoniare dai giudici all'udienza per il tragico incidente durante un concerto in cui morirono cinque minorenni e una madre 39enne, aveva presentato infatti pochi giorni fa un certificato di malattia che ne attestava il legittimo impedimento a partecipare."Ad oggi non sono propriamente al 100%, nel senso che ho ancora un po' di vertigini, ho ancora un po' di 'scalmane' e di sudorazioni pazze, però, ecco". Una liberazione, per il cantante, che svelando questo aspetto della sua vita privata vuole finalmente spegnere tutte le dicerie, le ipotesi, le illazioni fatte dopo Sanremo. Visibilmente commosso ci tiene a chiarire una volta per tutte anche il tanto discusso rapporto con la moglie, Chiara Ferragni : "Per quanto questo periodo sia stato parecchio infelice mi ha fatto capire tante cose, quanto io voglia focalizzarmi sulla mia salute mentale e soprattutto quanto vogliae su mia moglie – afferma Fedez in lacrime –. In questo periodo ne sono state dette di tutte e di ogni su di lei ed è l’unica persona che mi è stata a fianco in questo periodo. Mi spiace che abbia dovuto subite una".