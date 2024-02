Diritti delle donne, la senatrice keniana Gloria Orwoba cacciata dal Senato per il ciclo mestruale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Feminist (@feminist)

La senatrice keniota(48 anni), che da tempo si batte contro lo stigma delle mestruazioni , è stata cacciata dal Senato perché aveva iverosimilmente a causa del ciclo mestruale. Esui social.La donna, esponente della United Democratic Alliance (Uda) del presidente William Ruto e fautrice di una misura che permetta di(misura già prevista nel 2017 ma che non ha avuto, secondo il “The Guardian” un’attuazione capillare nel Paese), si trovava in aula proprio per presentare una proposta di legge sul tema. La parlamentare, però, ha preso parte alla sessione della Camera alta indossando uni cui pantaloni erano macchiati in modo visibile di colore rosso. Nel corso dei lavori, Orwoba è stata dunque invitata a lasciare l’aula e a cambiarsi dal presidente del Senato,, che ha comunque espresso la sua “vicinanza” alla senatrice e ha sottolineato che “”. Secondo il quotidiano keniano “The Standard”, Kingi è stato spinto a intervenire anche dalle proteste di alcune senatrici, come Tabitha Mutinda, pure collega di partito di Orwoba. Prima di lasciare l’aula la parlamentare si è detta “scioccata” che “qualcuno possa dire che si è mancato di rispetto al Parlamento perché una donna aveva il ciclo”. Orwoba ha aggiunto: “Stiamo spingendo per porre fine alla pandemia-ombra che in realtà sono lo stigma connesso al ciclo mestruale e ilai dispositivi medici a causa della; una delle cose su cui sto cercando di far legiferare è la fornitura di assorbenti igienici gratuiti a tutte le ragazze che vanno a scuola”.Dopo aver lasciato l'edificio del senato, la senatrice Orowba. Ha parlato con i media e poi ha visitato una scuola nella capitale, Nairobi, per distribuire gli assorbenti gratuiti . “Dato che sono sempre a difendere la vergogna mestruale , ho pensato di dover andare avanti e fare il discorso” ha spiegato ai media ribadendo che l’esperienza le ha fatto capireche subiscono alcune ragazze in Kenya quando hanno il ciclo. L’espulsione della senatrice èsui social network, dove numerosi utenti hanno rilanciato la vicenda all’insegna degli hashtage #EndPeriodPoverty, “assorbenti gratuiti” e “stop alla ‘period poverty'”, formula in lingua inglese che indica l’impossibilità di accedere a una corretta igiene durante il periodo mestruale a causa di ristrettezze economiche.Lo stigma delle mestruazioni è una realtà che coinvolge ancora oggi diversi Paesi del continente africano, in particolare le zone dell’. Stando a dati rilanciati da fondazioni e ong, circa il 65% delle ragazze kenianegli assorbenti igienici perché costano troppo. Questa quota, secondo la ong italiana “Alice for Children” sale al 90% negli “slum”, i quartieri poveri delle città keniane. La battaglia della senatrice rispecchia un problema che ha risvolti, ma anche psicologici e sociali sulle donne, specialmente le più giovani. Molte, infatti,nei giorni del ciclo per vergogna. Ma oltre all’assenteismo scolastico ci sono stati episodi ben più gravi, come riporta un’inchiesta del 2019 condotta dal Guardian sul caso di suicidio di una, in Kenya, che si è tolta vita dopo che un insegnante l’ha messa in imbarazzo per aver avuto il ciclo in classe, durante le lezioni.