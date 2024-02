Il mondo segreto delle emoticon: dietro alle innocenti icone digitali riferimenti a droghe e sesso

E se dietro l’innocente emoticon di uno dellasi nascondesse un messaggio in codice relativo all’uso di? E se l’emoji dellao melanzana avesse un significato riferito al sesso? Le emoticon sono sempre più utilizzate, soprattutto dai giovanissimi, per scrivere messaggi sul cellulare o sui social ‘risparmiando’ parole e centrare direttamente l’argomento e le emozioni. Ma potrebbero avere un. La, la forza di polizia territoriale inglese responsabile dell'ordine pubblico della contea del Surrey nel sud-est dell'Inghilterra, ha pubblicatosu ciò che le emoji potrebbero realmente significare quando vengono usate dai più giovani in modo da fornire ai genitori e agli insegnanti un supporto sul “” in cui levengono utilizzate per fare riferimento a droghe sesso . La polizia sostiene che gli spacciatori potrebbero anche usare questa tattica per sfruttare i giovani incoraggiandoli a prendere sostanze stupefacenti , diventare trafficanti di droga o, in ultima analisi, spacciare loro stessi droga sotto le spoglie di emoji innocenti.Secondo gli agenti ci sono benche possono rappresentare la cannabis : il quadrifoglio, le varie foglie, il limone, il grappolo d’uva, il cocomero, la fragola, le ciliegie, l’ananas, la faccia del cane, le caramelle, la torta, il gelato e il biscotto. La cocaina è rappresentata dall'emoji del naso, ma anche da quella del pesce, della pompa di benzina, del pupazzo di neve e del fiocco di neve, mentre l'è raffigurata usando un'icona del diavolo, il teschio, l’alieno e il mostro tentacolare. Lae ilsono stati rappresentati utilizzando rispettivamente le icone del cavallo e del palloncino.La polizia sostiene che i giovani potrebbero usare gli emoji per distinguere tradi assunzione di droghe , come l'icona dellaper rappresentare droghe orali e laper rappresentare stupefacenti iniettati. Secondo gli agenti pure isono indicati utilizzando diversi emoji, con la scala espressa utilizzando l'icona del pugno, del razzo, del fulmine, dell’esplosione, del fuoco e della bomba. Gli stessi spacciatori di droga vengono rappresentati dall'emoji della, dall’icona degli occhi o dalla presa di corrente.L’elenco segreto svelato dalla polizia non si limita all'uso di droghe. Anche il sexting si maschera dietro a emoji come, spruzzi d'acqua,. La polizia del Surrey precisa che se i genitori trovano queste emoticon sul telefono dei figli non necessariamente significa che i giovani sono coinvolti in comportamenti illeciti ma consiglia di tenerli d’occhio, magari notando se hanno, se varia il rendimento a scuola o se i giovani si chiudono in se stessi. La polizia, infine, consiglia didirettamente il cellulare dei figli altrimenti il rapporto di fiducia potrebbe venire meno.