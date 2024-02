La politica inclusiva di Easyjet per la comunità LGBTQ+: dalle mete gay friendly alla partnership

La compagnia aerea , una delle più importanti d’Europa, sostiene con decisione le. E annuncia la propria adesione, in qualità di socio, all’Associazione italiana del turismo LGBT+, la, che sostiene l’accoglienza di chiunque, ovunque,. Inclusione e diversità sono da sempre temi privilegiati di EasyJet, che oltre alla realizzazione didi carattere informativo e di sensibilizzazione, da diversi anni è impegnata nel sostegno a iniziative in supporto alla comunità arcobaleno.Alcuni aerei della flotta EasyJet sono stati dotati di. EasyJet è anche sostenitore della IGLTA Global Convntion , l’evento organizzato dalla rete mondiale di, che si è svolta a Milano dal 26 al 29 ottobre scorso. EasyJet è, al momento, l’unica compagnia associata all’Ente italiano turismo LGBTQ, ma non è improbabile che possa essere d’esempio per molte altre . Come, anche EasyJet ha realizzato spot che vanno incontro alle coppie gay e alle famiglie omogenitoriali, come risposta alle esternazioni omofobe di un politico italiano.E nel suo sito, la compagnia aerea propone unad’Europa. Dal bar londinese The Glory al Pride di Amsterdam, ai locali del Marais, uno dei quartieri parigini più amati dalle persone LGBTQ+. Si prosegue con le spiagge di Mykonos, in Grecia, che attrae un enorme numero di turisti, soprattutto con la spiaggia di Elia, lunga striscia di sabbia con una, indicata da una bandiera arcobaleno. Per finire con il Berghein, locale di Berlino all’interno del quale è strettamente vietato fare foto, e di cui non sono chiarissime neanche le regole di selezione all’ingresso, aperto ininterrottamente da sabato sera al lunedì mattina. Del resto, non è da ieri che EasyJet si occupa – e si preoccupa – dei dettagli di. Dal dicembre 2019 la compagnia aerea ha deciso di non salutare più i suoi passeggeri a bordo col tradizionale "signore e signori" nel suo messaggio di benvenuto , bensì con un più inclusivo e generico "benvenuti a bordo".