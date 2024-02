Miss Italia, solo donne nate tali? Un ragazzo trans si iscrive al concorso

Ragazzo trans si iscrive al concorso

Miss Italia solo per donne nate tali? E allora si iscrive, Federico Barbarossa. Da quanto, patron del concorso di bellezza, commentando la vittoria di Miss Olanda 2023, ha detto no alle donne trans , le polemiche intorno alla kermesse non accennano a diminuire.In Olanda, nei giorni scorsi, è stata incoronata reginetta di bellezza la modella Rikkie Valerie Kollé , la prima donna transgender a conquistare il titolo. Per Patrizia Mirigliani solo “una trovata pubblicitaria”. E ha ricordato chedel suo concorso, da sempre, prevede la precisazione secondo cui, per partecipare, bisogna essere. Negli anni questo regolamento: dall’abolizione della canoniche misure 90-60-90 all’apertura alle mamme e donne sposate.Sulla questione di genere, però, Mirigliani non sembra intenzionata a fare passi avanti. Secondo lei non sono maturi i tempi. Nel dibattito è intervenuta pure Vladimir Luxuria , sostenendo proprio l’opposto. Poi è arrivato il pensiero di, portavoce Partito Gay Lgbt+, Solidale, Ambientalista, Liberale. Secondo lui, la dichiarazione di Mirigliani “oltre a essere, è anche contro legge”. E ricorda, infatti che in Italia in base alla legge 164 del 1982 e successive revisioni da parte della corte di cassazione, “quando il tribunale stabilisce il cambio di sesso sui documenti , questo deve essere rispettato da tutti e non può un regolamento vietarlo”.Insomma, chi più chi meno, sta intervenendo nella discussione portando la propria idea. In questo mare di commenti c’è chi ha lasciato parlare i fatti., all’anagrafe Federica, è un ragazzo trans di Bari, attivista dell’associazione Mixed Lgbtqia+ del capoluogo pugliese, che ha deciso di iscriversi a Miss Italia 2023 “Quando ho sentito parlare dell’assurdo regolamento mi è venuto spontaneo” racconta. E aggiunge: “Sono stato assegnato al genere femminile alla nascita ma mi sono sempre sentito un ragazzo”. L’iscrizione, andata a buon fine come svela lo stesso tramite social, è indubbiamente un gesto di protesta “per dimostrare che il genere è un costrutto sociale , che” sostiene l’associazione Mixed Lgbtqia+. E precisa: “La presa di posizione di Mirigliani si dimostra, come forse lo è il suo concorso”.Ma per l’associazione “ogni donna dovrebbe poter decidere liberamente di candidarsi a essere la più bella d’Italia, se lo ritiene, senza lasciare che qualcunoin quanto donna trans”. L’associazione spera che l’iscrizione di Federico possa stimolare il dibattito pubblico su questi temi. Così invita “” a iscriversi in massa al concorso “per prendersi beffa di queste posizioni fuori dal tempo”.Tra i tanti commenti in supporto all’iscrizione di Federico al concorso di bellezza, c’è anche il pensiero di Anna Maisetti , 35 anni, che all'età di 22 anni le è stato diagnosticato un cancro della pelle in fase avanzata. A seguito della rimozione di linfonodi, ha sviluppato una patologia che si chiama linfedema, cronica, evolutiva ed invalidante. La donna, sui social conosciuta come “” (su Instagram seguita da 22,5 mila follower) racconta la sua esperienza al concorso e manda un messaggio. “A 17-18 anni, ho avuto la meravigliosa opportunità di partecipare al concorso e conservo ancora nel cuore quei momenti speciali” dice.E aggiunge: “Tuttavia, riflettendo su quei tempi e confrontandoli con l'attuale scenario, sono grata per iOggi, il concetto di bellezza è in evoluzione e deve essere rivisto, abbracciandodi ogni individuo”. “Riflettendo sulla mia esperienza personale, mi chiedo se, con la, sarei stata ammessa al concorso ai tempi. Sinceramente, so che non avrei avuto il coraggio di partecipare, temendo di non rappresentarecanonici di allora. Oggi affronterei la sfida con coraggio, sicura nella mia diversità” racconta.La 35enne, poi, quasi rivolgendosi alla patron del concorso, le chiede di cambiare opinione, come ha fatto in passato per altre questioni. “Patrizia è stata sempre una, capace di apportare modifiche e aprireper ragazze con fisici diversi, valorizzandone il talento e il pensiero” dice. Poi aggiunge: “Spero si ravveda, mi piacerebbe vedere una nuova veste del concorso, estremamente, che possa accogliere e celebrare la diversità. Forse dovremo stravolgere il format, ma sarebbe un passo in avanti per il nostro paese”.Maisetti conclude con una riflessione sulla bellezza. “Spero che il concetto di bellezza continui a evolversi verso un'idea, in cui ognuno possa essere riconosciuto e valorizzato, che possa diventare un mezzo potente per celebrare” scrive. “Le nostre manifestazioni storiche possono svolgere un ruolo importante nel promuovere questo significato profondo e istruttivo. Auguro di vedere un concorso chein ogni sua forma” chiosa la 35enne.