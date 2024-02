Missouri, i legislatori adottano un codice di abbigliamento più severo. Ma è solo per le donne

Questa settimana i legislatori delladel Missouri hanno adottato un codice di abbigliamento più severo, che riguarda le deputate, come parte di un nuovo pacchetto di regole: d’ora in poi sarà richiesto loro diindossando una giacca come un blazer, un cardigan o una maglia. La modifica, avanzata dalla deputata repubblicana, ha suscitato l'indignazione di alcuni colleghi democratici, secondo i quali laperché il codice di abbigliamento per gli uomini non è stato cambiato. Gli uomini della Camera dei Rappresentanti del Missouri devono indossare giacca, camicia e cravatta . Il precedente codice di abbigliamento per le signore richiedeva "abiti o gonne o pantaloni indossati con un blazer o un maglione e scarpe eleganti o stivali appropriati". Kelley, parlando alla Camera, ha detto di essersi sentita in dovere di proporre la modifica che "mette in chiaro un po' di cose... rispecchiando il codice di abbigliamento dei gentiluomini”: insomma le donne devono conformarsi agli usi e (soprattutto) costumi dei colleghi maschi. Perché evidentemente, per la repubblicana, l’uguaglianza in aula passa dal dresscode : "Gli uomini devono indossare giacca, camicia e cravatta, giusto? E se entrassero qui senza cravatta, verrebbero scacciati in un attimo. Se entrassero senza giacca, verrebbero espulsi in un batter d'occhio. Quindi, a noi interessa molto essere uguali", ha aggiunto mercoledì durante il dibattito.Secondo il sito della Camera, le donne occupano meno di un terzo dei seggi della Camera del Missouri, composta da. L'emendamento è stato approvato con un voto nominale, 105 favorevoli e 51 contrari, e il pacchetto di regole è stato poi adottato dalla legislatura controllata dal Partito Repubblicano, non senza ledei Democratici della Camera. "Sapete cosa si prova ad avere un gruppo di uomini in questa stanza che guardano il vostro top cercando di determinare se è appropriato o meno?”, ha esclamato la deputata democraticadal palco della Camera. I conservatori, in precedenza, hanno modificato l'emendamento per includere anche i cardigan tra i vestiti ammessi, dopo che la deputata democraticaaveva denunciato l'impatto che l'obbligo di indossare giacche avrebbe potuto avere sulle donne incinte , anch’esso dem, si è rifiutato di votare l'emendamento, dicendo ai suoi colleghi in aula: "e penso che questa sia una strada davvero pericolosa da percorrere per tutti noi". "Negli ultimi due anni avete avuto una crisi di nervi quando abbiamo parlato di indossare delle mascherine in caso di pandemia per proteggerci l'un l'altra - ha aggiunto Merideth -. ‘Come osa il governo dirvi cosa dovete indossare sul vostro viso?’ So che alcuni Paesi impongono alle donne di indossare qualcosa sul viso, ma qui, oh, qui va bene perché stiamo solo parlando di quanti strati devono avere sulle spalle le nostre rappresentanti”.Al, fino al 2017, i giornalisti e i legislatori dovevano indossare abiti e camicette con le maniche lunghe se volevano entrare nell'aula della Camera. Un gruppo di legislatrici bipartisan aveva protestato spingendo l'ufficio dell'allora presidentead ammettere che il codice di abbigliamento “poteva essere un po' modernizzato". In seguito anche il Senato degli Stati Uniti ha modificato le proprie regole, come riporta il "New York Times". Aune, parlando con la CNN, ha detto che questa modifica dimostra che i repubblicani nello Stato non sono concentrati su "”: "Nel 2019 i repubblicani della Camera hanno approvato il divieto di aborto che è entrato in vigore quest'estate dopo la sentenza Dobbs , limitando completamente il diritto di scelta delle donne in questo Stato, e nel primo giorno della nostra legislatura stanno raddoppiando il controllo sulle donne", ha detto alla CNN Newsroom. “Per me è assurdo. Penso che stia inviando un messaggio che il Partito Repubblicano, il GOP del Missouri, non ha in mente il nostro interesse e".