Qua la zampa: il Natale diventa Super! con la campagna solidale a sostegno di Enpa

Cona Natale si possono adottare tanti cuccioli del canile . “Super!”, il brand di intrattenimento di Paramount dedicato a bambini e ragazzi (in onda sul canale 47 del digitale terrestre e di tivùsat e sul 625 di Sky) ha a cuore il valore della reciprocità e il significato del dare, senza chiedere nulla indietro. È con questo spirito lancia la campagna solidale “” in collaborazione con Enpa , l’Ente nazionale per la protezione degli animali, per portare nelle case dei bambini il significato di gentilezza, empatia eperché donare racchiude in sé un fortissimo potere che nella vita di qualcuno può fare la differenza.Il, dalle 12 alle 23.59, sul sito dedicatosarà possibile partecipare al contest che permetterà alle primeche si registreranno di adottare a distanza, per un anno, un cane che si trova in uno dei rifugi Enpa. Una volta individuati i vincitori, gli utenti potranno scegliere tra quattro cani capi gruppo che rappresentano i tantissimi compagni ospitati nei rifugi gestiti dell’Ente. Lesi trasformeranno in cibo, cucce, medicinali e altro materiale per gli animali accolti e accuditi dai volontari in queste strutture.riceveranno, inoltre, un super premio firmato Super!, per ringraziarli del loro gesto solidale, piùcon l’immagine dell' animale e la sua storia; ciclicamente verranno inoltre informati sulla vita del loro protetto. “Sono molto felice del progetto ‘Super! Natale’ perché vorrei che ai bambini arrivasse, nella purezza del suo gesto, e la consapevolezza di aver fatto qualcosa di bello senza un doppio fine. Per noi di Super! è fondamentale promuovere l’amore, la gentilezza e l’accettazione, sia attraverso ima anche grazie a iniziative come queste che abbiamo voluto fortemente. Tengo a ringraziare Enpa per il lavoro diche svolgono quotidianamente” dice, VP Kids & Family Southern Europe, Middle East & Africa, Paramount.