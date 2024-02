Radio Begum: in Afghanistan la voce delle donne continua a farsi sentire. "Non ci arrendiamo"

Hamida Aman: "Voglio restituire nobiltà alle donne afgane"

Si chiama. "È così che si chiamavano le mogli dei maharaja. Questo nome è stato scelto per sublimare la donna", dice, la fondatrice di questa stazione radio dove si sentono solo voci femminili . L'emittente, nata in un giorno ben preciso e dal valore simbolico, l', fin da subito si è posta come simbolo di resistenza. La sede è a Kabul e la radio è attiva 24 ore al giorno e copre più di otto province."" sono le tre parole guida sulle quali viene strutturata la linea editoriale. Quando a metà agosto i talebani hanno ripreso il potere in Afghanistan Zittite, celate, brutalmente represse , inascoltate, costrette al silenzio obbediente alla fuga o alla morte. Un destino scritto per migliaia di persone, che in pochi giorni hanno perso diritti conquistati a fatica in due decenni di pace. Togli la voce a una donna e toglierai il futuro al Paese. Ed è proprio quello che sta succedendo nello stato mediorientale."Alla fine del 2020, quando sono iniziati i colloqui tra americani e talebani, ho sentito il cambio di rotta - ha raccontato Hamida Aman a Le Figaro -. Ero molto preoccupata per la sorte dei miei connazionali. Sapevo che- ha aggiunto - Ho quindi mobilitato tutta la mia rete per fondare la ong Begum Organization for Women con lo scopo di difenderle, sostenerle e promuoverle". Radio Begum ha smesso di trasmettere per un mese soltanto, per poi, con la promessa alle autorità del massimo rispetto dei dettami islamici. "Noi non ci arrendiamo" afferma decisa la fondatrice, che è cresciuta in Svizzera dopo che la sua famiglia è fuggita dall'Afghanistan. È tornata a Kabul nel 2001, dopo la caduta del primo regime. ". Dobbiamo occupare la sfera pubblica", aggiunge, spiegando anche la scelta del nome per la sua radio: "L'ho scelto per, e in omaggio a mia nonna che si chiamava così".Uno spazio dove poter parlare ma soprattutto attraverso il quale continuare aalle tante giovani ragazze private della loro formazione scolastica. Questo luogo di libertà è diventato più necessario che mai: ogni giorno, per circa sei ore, gli ascoltatori possono seguire i corsi di, dalla quinta elementare all'ultimo anno scolastico. "Si tratta di moduli di trenta minuti per livello, che abbiamo impostato con un consulente educativo. Da quando le scuole hanno chiuso , la nostra radio è l'unico mezzo di educazione per le ragazze - spiega Aman -. In un Paese dove ci sono, il potere della radio è molto importante perché è il mezzo più accessibile. A dicembre, su L'Express, la 13enne Mursal aveva raccontato di aver iniziato a frequentare lo studio dell'emittente due mesi prima, per frequentare le lezioni che vi si tenevano durante le registrazioni di questi programmi educativi: "Le mie materie preferite sono Dari, inglese e matematica. siamo state privati dello studio ". La giovane si era poi rivolta alle sue coetanee attraverso il quotidiano francese: "Ascoltate attentamente questo programma per approfittare di questa possibilità inaspettata di continuare ad imparare".Dopo la presa di Kabul, Aman è riuscita a ottenere l'autorizzazione dei talebani a continuare a trasmettere, ma lesono pesanti:se non quella tradizionale, i contenuti dei programmi sono limitati al volere del governo e il, dato che l'emittente non ha più pubblicità e la fondatrice è stata costretta aprire una campagna di raccolta fondi su Hello Asso , per sostenere il lavoro quotidiano. Alla radio sonoe tutti ben consapevoli di quanto siano fortunati: è "un privilegio", dicono diverse di loro, mentre tante donne, comprese le dipendenti pubbliche, non sono tornate al lavoro dall'arrivo dei talebani. Gli spazi tra maschi e femmine sono ben separati, come richiesto dalle autorità, anche se prima di agosto le impiegate di Begum lavoravano con i loro colleghi uomini di una stazione radio giovanile. Ora invece c'è un piano a dividerli e una grande tenda opaca copre l'ingresso dell'ufficio delle donne., 24 anni, è una fan di Michelle Obama, svela a L'Express, tanto da aver letto in onda, a beneficio delle sue ascoltatrici, il suo libro Becoming, in dari. L'emittente, oltre ad ospitare in appuntamenti settimanali ginecologi che parlano di, trasmette infatti anche letture per adulti. Basta infatti ricordare che nel 2016,, rispetto al 62% degli uomini, secondo l'ex ministero dell'istruzione. Un programma di cui Chaman va particolarmente fiera è quello di supporto psicologico per le ascoltatrici, che possono chiamare per domande o confidenze. Un episodio in particolare le è rimasto ben impresso nella memoria: una donna analfabeta ha chiamato e le ha rivelato "il farmacista mi dà sempre medicine scadute. Se sapessi leggere, non lo farebbe.". "Questa radio è un ricettacolo di voci femminili, del loro dolore e delle loro frustrazioni", sostiene Hamida Aman. "La mia unica ragione di speranza, in questo momento, è sapere che sto facendo qualcosa di importante nella mia vita per aiutare le donne afgane", aggiunge Saba Chaman.