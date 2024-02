Regala un taglio ai clochard, il barbiere mascherato "C1r0": "Un progetto da esportare in tutte le città"

Impara l'arte e mettila da parte, recitava un celebre proverbio. A Napoli invece c'è chi ha messo il proprio mestiere al servizio degli ultimi. Si fa chiamare, nella vita è un, e da quasi un anno gira per le strade della sua città con una sedie pieghevole, un pettine e un paio di forbici. Lo fa con un cappuccio sulla testa, una sciarpa a coprire il volto e il numero 10 sulle spalle, quello del "Dios",. Da giorni spopola sui social con i suoi video nelle piazze, gallerie, stazioni nei giacigli di chi cerca riparo dal gelido inverno , cercando di sensibilizzare il più possibile le persone sulla condizione di chi vive per strada "Mi sono unito ad un mio amico che da dieci anni è impegnato a consegnare pasti caldi ai senzatetto della città. Così ho pensato di dare anch'io una mano con quello che mi riesce meglio: fare i capelli alle persone. Da poco tempo, insieme ad altri ragazzi che mi danno una mano, abbiamo deciso di rendere noto quello che stiamo facendo attraverso i social"."Ciò che sto vivendo non ha prezzo. Ho visto uomini commuoversi dopo il taglio di barba e capelli e quelle sono emozioni fortissime. Non tutti però vivono situazioni semplici e quindi spesso non riescono a capire quello che vuoi fare con loro, per esempio le donne sono molto schive e hanno paura , per questo mi avvicino sempre con grande rispetto mostrando il pettine e le forbici e poi mi presento. Poi ti aprono il cuore. Quello di cui hanno più bisogno è di essere considerati, di poter fare una risata in compagnia, e di non sentirsi più invisibili"."Non voglio farmi pubblicità. Il mio obiettivo è quello di far passare un messaggio: chiunque nel suo piccolo può dare una mano a chi si trova in difficoltà, mettendo a servizio del prossimo le proprie capacità. Abbiamo scelto questo pseudonimo, perché volevamo un nome che potesse essere comune e significativo e quindi è nato C1R0. L’1 e lo 0 compongono il 10, il numero di Diego Armando Maradona, il Dios. Lui per la nostra città, e non solo, è un simbolo di riscatto. La sua storia ha un senso profondo per chi ce l’ha fatta e per chi ancora sta aspettando il suo treno per una vittoria. Proprio come Diego tante persone hanno bisogno di sognare, di sperare e di realizzare il proprio riscatto sociale e quindi era quasi naturale ispirarci a lui". https://www.tiktok.com/@cirodios10/video/7173748690140531974?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&q=c1r0&t=1671651233232"Per il futuro immaginiamo di esportare questo progetto in altre città d'Italia, d'Europa e perché no, anche del mondo, grazie all'impegno anche di altre persone che sono sensibili a questo tema e decidono di dare una mano. Con il sostegno di chi ci segue vorremmo dare forma ad un sogno ancora più grande: recuperare un furgoncino dove realizzare un piccolo salone su ruote , in modo da poter accogliere le persone che vivono per strada in un luogo pulito e accogliente".