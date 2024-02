Sanremo, Benigni legge una lettera d'amore alla Costituzione. E Pelù porta la Pace sul palco

Piero Pelù: dalla bandiera della Pace al riscatto del FantaSanremo

La prima volta di Sergio Mattarella: social impazziti per il presidente

la figlia Laura,

primo Capo dello Stato all'Ariston è stato accolto con dalla standing ovation del pubblico. Che lo ha accolto in piedi mentre prendeva posto in uno dei palchetti laterali del teatro, accompagnato dal lungo applauso della sala. Una sorpresa assoluta, tenuta segreta fino all'ultimo dopo giorni di contatti con il Quirinale, e annunciata solo a poche ore dal via, provocando un'ondata di reazioni sui social. "Un sogno, forse una favola!", scrivono dalla fanbase "Le Bimbe di Sergio Mattarella".

Poche ore prima dell'inizio della serata, sempre su Instagram, era apparso un selfie di Chiara Ferragni che immortalava i conduttori Amadeus e Morandi proprio con il presidente Mattarella e la figlia, immagine che ha immediatamente fatto il giro del web e una pioggia di commenti entusiasti sotto il post dell'influencer. "L’Italia è una repubblica democratica fondata su Sanremo, adesso è ufficiale", cuori a non finire, incitamenti e complimenti.

L'inno di Benigni alla Costituizione, alla libertà e alla pace

Oscar, come sempre abile a mescolare i registri, passa allo scherzo rivolto a Mattarella: "Sono felice che lei sia qui, presidente, ma le faccio notare una cosa: lei è al secondo mandato, Amadeus al quarto e ha già prenotato il quinto, pensa di fare il sesto, il settimo. Mi chiedo: è costituzionale? Presidente bisogna fermarlo, è un colpo di stato, si è montato la testa, vuole pieni poteri, sta organizzando la marcia su Sanremo si vuole prendere tutto, è una dittatura".

Costituzione c'entra anche con Sanremo, perché è un'opera d'arte e canta la Poi Benigni si fa serio: "Lac'entra anche con Sanremo, perchée canta la libertà e la dignità dell'uomo , ogni parola sprigiona una forza evocativa e rivoluzionaria come le opere d'arte, butta all'aria tutto il soffocamento, l'oppressione, l'ingiustizia e la violenza di prima, è uno schiaffo al potere, ci fa sentire che viviamo in un paese che può essere giusto e bello, ci dice che il mondo può essere senza violenza". La Costituzione, "è un sogno fabbricato da uomini svegli, è una cosa che può accadere una volta nella storia di un popolo, se c'è una canzone ce le assomiglia è l'incipit di Volare ".

Tra gli articoli c'è l'imbarazzo della scelta, "l'1, il 2, il 3, il 4, il 9 - enumera Benigni - l'11 celeberrimo, come una poesia, che dice che l'Italia ripudia la guerra : pensate la forza, la bellezza, la perentorietà di chi ha scritto questa frase. Se questo articolo lo avessero adottato anche gli altri – ed è chiaro il richiamo a ciò che sta accadendo ormai da un anno in Ucraina – non esisterebbe più la guerra sulla faccia della terra, nessuno Stato potrebbe invadere un altro Stato". Ma n

el cuore di Benigni c'è l'articolo 21, "il mio preferito e il più importante: il pilastro di tutte le libertà dell'uomo". L'ultima pagina della Costituzione è rimasta bianca: "A noi i padri costituenti hanno lasciato una sola cosa da fare, far diventare questo sogno realtà", conclude l'attore, premiato anche lui da una standing ovation finale.

