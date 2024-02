Sei gentile? Scoprilo con un test in occasione della Giornata mondiale della gentilezza

Alla domanda “” difficilmente ci si sentirà rispondere di no, considerando che la gentilezza rientra tra le aspettative della buona educazione e delle buone maniere . Ma rispondere con cortesia al panettiere o al giornalaio, piuttosto che sgarbatamente, non è il genere di gentilezza di cui stiamo parlando. “- come sottolinea per esempio l'Associazione, impegnata nella realizzazione di progetti “” - . A volte, dipende addirittura dall'di ciascuno di noi, diventando quindi qualcosa di intimo e personale. Per questo motivo è difficile darle una definizione inequivocabile, come è pure difficile capire bene il suo meccanismo”.Eppure, varie ricerche hanno dimostrato che la gentilezza comprende alcune altre qualità, per esempio la, la compassione, l’altruismo, e che l’ empatia - insita nel nostro Dna di esseri umani - è il motore che la fa funzionare. “Ma, e questo spiega perché non tutte le persone sono gentili come potrebbero essere – è ancora il commento del GentleTude -. Per questo abbiamo pensato di provare a misurare la nostra gentilezza, partendo dalle cose semplici che ci accadono tutti i giorni”. Nasce così, con la spontaneità e la volontà di generare "good practice", l'idea di undi ciascuno noi, che verrà lanciato online proprio il prossimo, in occasione della, sulla piattaforma https://www.gentletude.com/test/. Un test senza alcuna base scientifica che ha però l'importante scopo dile persone su come sia facile essere sgarbati e su come, invece, con un poco più di attenzione si possa scegliere di essere gentili.Stesso intento è quello che, a partire l'e va avanti per tutto il weekend, ha portato anche Daniel Lumera insieme a Karima, al Movimento Italia Gentile e all’associazione My Life Design O.D.V. A a presentare un modo originale – sicuramente spettacolare - per festeggiare il “”: musica, voce, silenzio, ecologia interiore e comuni gentili sono le parole chiave di questo fine settimana all'insegna della gentilezza , attraverso dialoghi, incontri, letture e appuntamenti in presenza e online. Lo scopo sarà quello di offriresu come possiamo integrare la gentilezza nella nostra vita e all’interno della nostra comunità, per raggiungere un autentico benessere, non solo a livello personale, ma anche relazionale e collettivo. Il primo incontro in calendario è per l'11 novembre alle 19, con “” (online sul canale YouTube di Daniel Lumera). Si tratterà di un momento di riflessione partendo dalla domanda “dove nascono le parole gentili?”. Per arrivare a cogliere l’essenza della gentilezza nel linguaggio , l’autore bestseller e la cantante jazz condivideranno passaggi ispirati e gentili dei loro ultimi libri “Meditazione a strappo” (Giunti Editore, 2022) e “Il viaggio di Frida e Dario” (Gesualdo Edizioni, 2022). Il secondo incontro si svolgerà sabatoalle 17.30 nella Biblioteca Comunale del Comune Gentile di(Firenze) con “Ecologia Interiore”: Daniel Lumera partirà dall’ultimo libro scritto con la scienziata di Harvard Immaculata De Vivo (Mondadori) per proporre una riflessione su comeper vivere meglio e più sani, anche grazie alla gentilezza. L’autore dialogherà con la giornalista Maria Cristina Carratù, accompagnato dalle letture dell’attrice Federica Miniati. A curare l'iniziativa è l’Associazione Culturale La Nottola di Minerva.Il, in occasione della, alle 10.30 sul canale YouTube di Daniel Lumera sarà approfondito il tema “La Gentilezza tra Essere e Fare. Incontro con i Comuni Gentili”. La tavola rotonda online prevede il contributo dei volontari dell’associazione My Life Design O.D.V., impegnati nelle diverse aree di progetto del Movimento Italia Gentile, e i rappresentanti di alcuni Comuni Gentili aderenti alla rete. L’incontro a più voci, rivolto a tutti e moderato dalla giornalista Manuela Porta, saprà approfondire il significatoper dimostrare, grazie a case studies e indicazioni pratiche, come questa “medicina naturale” per il benessere della persona sia la chiave di un reale “ben-essere” per una società più prospera, sana e felice."Questi appuntamenti – spiega Daniel Lumera – vogliono portare l’attenzione sull’importanza del, dall’educazione all’economia, dal sociale alla giustizia, dalla salute all’ambiente, dalla cultura alla qualità della vita, per mostrare come è semplice, efficace e necessario essere tutti portatori di un valore autentico che ci conduce al di là della separazione e dei conflitti, indicandoci la via verso l’inclusione e la pace. La Giornata Mondiale della Gentilezza è quindi la celebrazione dell’, del fermarsi un momento per guardare dentro di noi e ritrovare la meraviglia di essere immersi nel miracolo della vita, in cui siamo tutti presenti gli uni per gli altri". La Giornata mondiale della Gentilezza è nata grazie al, fondato a Tokyo nel 1988. Nel 1996, proprio a Tokyo, un primo gruppo di organizzazioni si costituisce nel World Kindness Movement di cui Gentletude Switerlend fa parte e la sua fondatrice, Cristina Milani è stata presidente dal 2016 al 2020. Lo scopo della giornata mondiale della Gentilezza è di “, oltre i confini dei nostri paesi, oltre la nostra cultura, la nostra religione e di comprendere che siamo tutti cittadini dello stesso mondo e che la gentilezza è quell'elemento che ci unisce tutti quanti”.