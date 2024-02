Solitudine addio, ecco l'App per fare nuove conoscenze nella vita reale

Meeters, non un’app di dating

Cos’è Meeters

Solitudine addio. Sì, ma come? Al giorno d'oggi si è costantemente interconnessi eppure. E non si tratta solo di una percezione personale. Secondo l’ultimo rapporto Istat (2022), infatti, un italiano su due è single e vive da solo. Nel Belpaese, da sempre connotato come propenso alla cosiddetta famiglia, si è assistito negli ultimi dieci anni a una crescita del 39% di coloro che si dichiarano single.Si tratta di quasiin totale, poco meno del 14% dell’intera popolazione. In particolare l’incremento si è verificato nelle fasce d’età che vanno dai 25 ai 34 e dai 35 ai 44 anni. Che sia una scelta consapevole, oppure determinata da fattori esterni, la solitudine è una condizione che alla lunga potrebbe causare malesseri, e seppure possa essere più difficile conoscere persone nuove andando avanti con l’età, anche in questo caso la tecnologia e il digitale possono essere d’aiuto. Passano gli anni e la società si evolve, ma il bisogno di socializzare resta un caposaldo. Ad esserne convinto era stato anche Aristotele, che aveva definito l’essere umano un “animale sociale”.Se impegni, (apparente) mancanza di tempo e lavoro inducono le persone a rinunciare a fare nuove esperienze privilegiando vecchie compagnie, forse in ragione dellache queste danno rispetto a lanciarsi in nuove conoscenze e attività, la tecnologia può aprire nuovi scenari e possibilità per tutti. È il caso di Meeters , startup veneta nata con l’intento di riportare le persone nella, soprattutto quelle che hanno vissuto importanti cambiamenti nella propria vita personale e che hanno quindi dovuto ripensare anche la propria vita sociale.La piattaforma, infatti, si rivolge principalmente aglie oggi conta circa 30.000 utenti abbonati. Ciò su cui punta e in cui crede fortemente Meeters è che per incontrare nuove persone sia fondamentale prendere parte ad attività, nel breve e lungo raggio, meglio ancora se queste intercettano i propri. “Nell’età adulta, soprattutto superata la soglia psicologica dei 40 anni, evolvono le aspettative e i desideri, cambiano le priorità e mutano le relazioni" dichiara, Ceo di Meeters. E spiega: "Si è, infatti, meno propensi a vivere rapporti e conoscenze, per lungo tempo. Si dà più valore invece al proprio di tempo, si ricerca sempre più la qualità, anziché la quantità, nelle relazioni e nella vita in generale, e si ha il desiderio di vivere realmente momenti che arricchiscano e divertano". "Con Meeters vogliamo offrire opportunità che vadano in questa direzione: garantire un ambiente digitale sicuro in cui promuovere varie attività per socializzare" aggiunge Fusetti."Per rispondere alle richieste dei nostri iscritti di voler andare oltre confine, abbiamo deciso di proporre anche i viaggi a lungo raggio, un’occasione per fare nuove conoscenze, scoprendo la bellezza del territorio circostante" prosegue ancora.perché il nostro obiettivo non si limita a questo, vogliamo dare alle persone che si avvicinano a noi una nuova possibilità di vivere la propria vita, se poi si trova anche l’amore, ben venga” conclude il Ceo di Meeters.Per l’estate 2023 Meeters, oltre a eventi, degustazioni, gite in giornata fuori porta, mostre e feste di quartiere o gruppi di incontro come il club del libro, lancia i viaggi a lungo raggio, partendo proprio con la Giordania . Si tratta di un’esperienza di 8 giorni (7 notti), con pernottamento in hotel 4/5 stelle e volo incluso andata e ritorno, con partenza da Milano. L’arrivo è ad Amman, capitale della Giordania, da cui avrà inizio il viaggio alla scoperta di une storia millenaria. Si visiterà Petra, antica città nabatea, oggi patrimonio dell’umanità Unesco e dichiarata anche una delle sette meraviglie del mondo moderno, per poi proseguire verso la città costiera di Aqaba, affacciata sul Mar Rosso, in un percorso all’insegna deldove non mancheranno momenti di puro benessere, nella zona del, nonché il punto più basso della terra (la sua superficie e le coste sono infatti situate 423 metri sotto il livello del mare).Inoltre, l'acqua salata ricca di minerali, i fanghi e le sorgenti termali sono una cura naturale per il corpo. Sarà un viaggio suggestivo, intervallato da paesaggi unici ed esperienze memorabili da condividere con altre persone che avranno il desiderio di immergersi in nuove usanze e culture.Il primo incontro è stato nel 2020 virtuale:ha infatti risposto all’iniziativa di un trekking proposta da Meeters.è una guida certificata che da tre anni lavora per la piattaforma che ha organizzato e guida escursioni in tutto il mondo. Entrambi sono appassionati di trekking e amanti della natura. Una passione comune e una sintonia scoperta fin dal primo incontro, che li ha portati a voler continuare a frequentarsi. Attraverso la chat di gruppo e alle oltre dieci escursioni proposte da Riccardo a cui Nadia ha deciso di partecipare, entrambi hanno avuto l'opportunità di, evento dopo evento, fino al punto di capire che a unirli non erano sole le camminate ma qualcosa di più profondo.Nadia e Riccardo sono lascoppiata pubblicamente all’interno della community di Meeters, con cui hanno deciso di condividere il loro amore. La reazione è stata travolgente e contagiosa: in poco tempo sono arrivati oltre 4.000 commenti e congratulazioni. La coppia si è sposata il 18 giugno scorso alla presenza anche dei compagni di avventura dellaMeeters,nata nel 2019 permette, grazie a un algoritmo proprietario, di far conoscere persone con gli stessi interessi e le stesse passioni nel proprio tempo libero.Ceo della startup è Francesco Nazari Fusetti, tra i fondatori di aziende come ScuolaZoo e CharityStars. La piattaforma, che conta, si rivolge principalmente a over 40. La App propone migliaia di esperienze, da gite fuori porta ed escursioni in mezzo alla natura, passando per le esplorazioni enogastronomiche in città, fino ai viaggi con destinazioni europee e intercontinentali. La startup a gennaio 2023 ha ricevuto un finanziamento di 500.000 euro da Intesa Sanpaolo e ha chiuso il 2022 con un. Tra i principali investitori della startup c’è anche l’ex capitano della Nazionale e della Juventus, Giorgio Chiellini