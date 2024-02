The Future of Pink is Green: una Barbie in plastica riciclata omaggia Jane Goodall

Chi è Jane Goodall

Ispirare i futuri eco-leader

Due obiettivi nobili: salvaguardare gli oceani dall'inquinamento e omaggiare ad una, una figura di riferimento nel campo delle scienze naturali e messaggero di pace delle Nazioni Unite.presenta la nuova bambola ispirata alla, realizzata in plastica riciclata. Ad annunciarlo è la nota azienda di giocattoli Mattel che, in collaborazione con il 'Jane Goodall Institute', presenta una novità all'interno della collezione, la serie che rende omaggio alle donne coraggiose che hanno rischiato la loro vita o la loro carriera, che hanno contribuito a cambiare le regole prestabilite e aperto la strada alle future generazioni, per sognare più in grande che mai. La dottoressa Goodall, fondatrice dell'omonimo istituto, si unisce infatti a un elenco di incredibili eroine del loro tempo, tra cui Ida B. Wells ed, tra le altre.La dottoressa Jane Goodall èdi fama mondiale che ogni giorno si impegna per una maggior comprensione del mondo naturale,. È nota in particolare per gli studi rivoluzionari sugli scimpanzé selvatici nel Parco nazionale di Gombe Stream (Tanzania), ad oggi lo studio in tema più longevo al mondo. Ha fondato il 'Jane Goodall Institute', un'organizzazione globale pere per la ricerca e l'emancipazione dei giovani. Goodall lavora da molti anni alle questioni climatiche e per i diritti umani, e continua a essere una voce di primaria importanza nella promozione del. “Per tutta la mia carriera ho cercato di aiutare i bambini adedche li circonda, proprio come ho fatto io quando ho viaggiato per la prima volta in Tanzania 62 anni fa – afferma la dottoressa –. Sono entusiasta di collaborare con Barbie e incoraggiare i più piccoli a imparare dall’ambiente e a credere chefare la differenza – aggiunge –. Attraverso questa partnership, spero di prossima generazione di eco-leader a unirsi a me nella protezione del nostro pianeta e ricordare loro che possono essere tutto ciò che desiderano, ovunque: sul campo, in laboratorio e nella ricerca”.Proprio per celebrare i traguardi storici raggiunti dalla scienziata la Mattel, con Barbie, sta avviando una partnership globale con l'istituto intitolato a Jane Goodall e già collabora con il loro programma '', che punta adi tutte l’età e insegnare loro quale possa essere il loro impatto sociale e ambientale. L'istituto e la casa di giocattoli lanciano quindi la sfida globale, incoraggiando i più piccoli a scoprire i piccoli (ma significativi) passi che possono fare per creare grandi cambiamenti, come la creazione di un diario di osservazione della natura, l’attività di mapping di una comunità e l'impegno ad aumentare gli spazi verdi locali. Inoltre, Barbie celebra la dottoressa con undella seriesul proprio canale YouTube.

La bambola in plastica riciclata

La bambola ispirata alla dottoressa Jane Goodall si aggiunge all’elenco di giochi e accessori Barbie che si allineano all'obiettivo aziendale di Mattel di raggiungere,, ilin tutti i prodotti e in tutte le confezioni. Tra i giochi sostenibili figura anche Barbie Loves the Ocean , la prima linea di fashion dolls realizzata con materiale riciclato per la salvaguardia degli oceani.