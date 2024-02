Ucraina, Orlando Bloom da Zelensky per l’Unicef

#fyd #fy #foryou #perte #zelensky #orlandobloom ♬ suono originale - Luce.news @luce.news Numerosi attori e musicisti di alto profilo si sono recati in Ucraina da quando è scoppiata la guerra con la Russia nel febbraio 2022. L'ultimo in ordine di tempo è stato l'attore britannico Orlando Bloom, che ieri ha visitato un centro per bambini e ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev. "Non mi sarei mai aspettato che la guerra si sarebbe intensificata in tutto il Paese da quando sono stato lì", ha detto Bloom su Instagram, "Ma oggi ho avuto la fortuna di ascoltare le risate dei bambini in un centro del programma Spilno sostenuto dall'Unicef, uno spazio sicuro, caldo e accogliente dove i bambini possono giocare, imparare e ricevere supporto psicosociale". Bloom è un ambasciatore di buona volontà per l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef). Il centro di Splino, che è uno dei tanti in Ucraina, offre sostegno ai bambini sfollati e alle loro famiglie, con più di mezzo milione di bambini che ne hanno visitato uno nell'ultimo anno. La star hollywoodiana ha poi incontrato il presidente Zelensky, con cui ha trattato temi tra cui il ritorno dei bambini ucraini deportati in Russia, la creazione di rifugi antiatomici negli istituti scolastici e il supporto tecnico per l'apprendimento a distanza nelle aree in cui è impossibile studiare offline a causa della guerra. L'attore britannico aveva scritto ieri su Instagram, al suo arrivo a Kiev, che i «bambini in Ucraina hanno bisogno di riavere la loro infanzia». #lucenews

Il divo Orlando Bloom da Zelensky per l’Unicef . Numerosi attori e musicisti di alto profilo si sono recati in Ucraina da quando è scoppiata la guerra con la Russia nel febbraio 2022. L'ultimo in ordine di tempo è stato l'attore britannico, che nei giorni scorsi ha visitatoe ha incontrato il presidente ucrainoa Kiev. “Non mi sarei mai aspettato che la guerra si sarebbe intensificata in tutto il Paese da quando sono stato lì” ha detto Bloom su Instagram. “Ma oggi ho avuto la fortuna di ascoltare le risate dei bambini in un centro del programma Spilno sostenuto dall’Unicef , uno spazio sicuro, caldo e accogliente dove i bambini possono giocare, imparare e ricevere supporto psicosociale” ha aggiunto l’attore 46enne. Il centro di, che è uno dei tanti in Ucraina, infatti, offre, con più di mezzo milione di bambini che ne hanno visitato uno nell'ultimo anno.L’interprete di “Legolas” nelle trilogie de “” e “” di Peter Jackson, ha fatto visita anche una famiglia di Demydiv,. “Hanno cinque figli tra 8 e 27 anni. Hanno anche accolto quattro fratelli di età compresa tra i 4 e gli 8 anni tre anni fa. Sì, sono nove bambini” ha raccontato via social l’attore. E ha aggiunto: “Mentre la guerra continua e i bambini diventano orfani, l'Ucraina avrà bisogno di più genitori che seguano le orme di Natalia e Yurii e portino questi bambini in case amorevoli.. Mi hanno detto che questa guerra gli ha insegnato una cosa: che la famiglia conta di più. Quando hanno dovuto fuggire dalla loro casa dopo l'escalation della guerra l'anno scorso, hanno preso pochissimo perché hanno detto di non aver bisogno di niente tranne i loro figli”. E a tal proposito, il divo ricorda che Unicef sta lavorando per porre fine all'uso deglie rafforzare invece il sostegno alle famiglie affinché ogni bambino ucraino faccia parte di una famiglia calorosa.L’attore poi ha incontrato Zelensky a Kiev per discutere di “, questioni della ricostruzione incentrate specificamente sugli interessi dei bambini con Unicef che lavorerà su più fronti per restituire un’infanzia felice ai bimbi ucraini” ha detto sempre su Instagram. Secondo il president ucraino, questi temi includono il, la creazione di rifugi antiatomici negli istituti scolastici e il supporto tecnico per l'apprendimento a distanza nelle aree in cui è impossibile studiare offline a causa della guerra. Postando il video dell’incontro, Bloom ha ricordato che migliaia di scuole sono state danneggiate o completamente distrutte. “Quasi 2,7 milioni di scolari ucraini sono costretti a studiare online o in formato misto. Circa 1,5 milioni di ragazzi e ragazze ucraini rischiano di, ansia e altri problemi psicologici” ha detto ancora Bloom che è unper l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef).