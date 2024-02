Una foto per le iraniane: il sostegno alla rivoluzione per essere libere di non indossare il velo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alireza Alipour ͛ (@alirezalipo)

Si chiama "" il progetto nato da un'idea di Gianluca Burini e della designer di moda iraniana Maryam Nezarati. Una serie diche intendono rappresentare la forza, la determinazione, ma soprattutto il coraggio delle donne che combattono ogni tipo di violenza e che sono disposte a, pur di affermare e difendere il diritto alla liberà. Anche alla libertà di condurre la propriaI volti ritratti si stagliano nel buio, comedi luce e di cambiamento, mentre il velo nero rappresenta il dolore e la sofferenza in cui troppe donne sono state forzate a vivere. I loro capelli, icona di femminilità, si trasformano in un simbolo di liberazione mentre gli occhi raccontano con veemenzaper la sorte delle sorelle iraniane, ma anche di determinazione nel voler cambiare le cose, una volta e per sempre. " Molte donne – sottolinea, scrittrice e imprenditrice che ha aderito a questo movimento prestando la propria immagine – vengono picchiate, sfregiate e violentate dall’autorità pubblica. Altre semplicemente uccise per strada . Con loro ci sono anche giovani uomini che sacrificano tutto per un’idea di uguaglianza e libertà. Ora che la popolazione reagisce dall’interno, dobbiamo contribuire alla loro battaglia, accantonare comode scuse di tolleranza ed esprimere con coraggio i nostri principi di uguaglianza tra i generi e libertà di pensiero. Dobbiamo metterci la faccia, come si suol dire".Le immagini si possono trovare sui social media e in queste ore vengono condivise in tutto il mondo. In Italia il movimento trova voce nei programmi di Indieliferadio . "Non amo fare appelli – continua von der Schulenburg – ma in questo caso chiamo a partecipare chiunque voglia far sentire. In particolare invito personaggi pubblici, politici, artisti, influencer e anche donne del mondo islamico ad alimentare questo movimento offrendo la propria immagine. Ne avete il coraggio?".