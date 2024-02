Una per tutte, tutte contro una: Giorgia Soleri e l'endometriosi. "Non starò più in silenzio"

(anche) sui social, le persone, la comunità mendica, le istituzioni su questa malattia.

Comitato Vulvodinia e Neuropatia del Pudendo, che da anni porta avanti una strenua battaglia per il riconoscimento di questa malattia, spesso correlata all'endometriosi e altrettanto 'ignorata' a livello ufficiale. in occasione della Festa della donna, era stata ospite di Andrea Delogu nella trasmissione Tonica, su Rai Due. In quel contesto aveva deciso di esporsi parlando in prima persona della vuolvodinia, di cui è testimonianza viva e testimonial per il, che da anni porta avanti una strenuadi questa malattia, spesso correlata all'endometriosi e altrettanto 'ignorata' a livello ufficiale. e c’è una cosa che ho imparato in questi 26 anni di vita è che la condivisione è il contrario della solitudine, e che spezzare il silenzio raccontando le nostre storie per rendere coro ciò che era solo una voce è lo strumento più potente e rivoluzionario che abbiamo" aveva detto in precedenza, quando

Il post di Giorgia Soleri

È un grido di dolore che squarcia un muro di assenze, quello di, 26enne milanese influecer e attivista. Assenza di spiegazioni, di comprensione, di qualcosa che era concreto e ben presente, in lei, in tante altre. "Ho promesso a me stessa chee anzi, che ne avrei parlato sempre, anche a costo di risultare ripetitiva, noiosa, pedante. Per provare a dare un senso al dolore che spesso un senso non ce l’ha, e per provare a evitare ad altre persone questo incubo". Parla di quella malattia, l' endometriosi , tanto invalidante quanto non riconosciuta, che le ha provocato – e tutt'ora le provoca– atroci sofferenze, senza che venisse loro dato un nome e a lei la legittimazione di essere una persona che prova un dolore reale. Lei, come tante altre donne – almeno 3 milioni in Italia, con un'incidenza di una su 10 – ha vissuto nel buio di un incubo per troppo tempo, per anni, fino alla– nel 2021. Da lì l'operazione e l'inizio del suo impegno per sensibilizzare,In un lungo sfogo sul suo Instagram Giorgia posta ledel suo percorso prima e dopo essere finita "sotto i ferri".ben in mostra, il volto stanco dopo l'intervento, le medicazioni. Ma anche immagini precedenti, quelle dei ricoveri d'urgenza in pronto soccorso, i fogli di dimissione, in cui la superficialità dei medici hanno prevalso su quelle urla silenziose didell'adolescente. Per loro, dice, "Ero esagerata, drammatica, ipocondriaca, con la soglia del dolore bassa".. Una malattia ben più grave dell'endometriosi stessa, che rende le donne che ne soffrono doppiamente vittime. Lo spiega lei stessa, in un sentimento che la accomuna a tutte le altre, ma che lei può e vuole denunciare anche grazie alla visibilità mediatica che ha: "Unmi nauseava quasi quanto quel dolore che a un certo punto ha iniziato ad attanagliarmi le pelvi come una dolorosaanche quando non avevo le mestruazioni, anche durante la minzione, la defecazione, i rapporti sessuali".Pensate a cosa voglia dire, per un'adolescente al primo ciclo mestruale, scoprire che quelche cresce, che cambia,a questo passaggio fondamentale della vita di ogni donna. Pensate a cosa voglia dire per una giovane donna arrivare a piangere, a rimettere, a sentire il ventre squarciato da lame incandescenti ogni volta che deve, ogni volta che vuolecol proprio fidanzato. Pensateci. E poi, una volta scoperta la causa, immaginatevi di sentirvi dire: "Le conseguenze ti hanno provocato anche queste altre problematiche, probabilmente non potrai avere figli". Per chi è "", come Soleri si definisce, nonostante tutto, e ha al suo fianco un uomo (o una donna, un partner diciamo) che la capisce, sostiene la sua lotta e non la lascia da sola in questa battaglia, magari il percorso pur difficile può essere meno faticoso. Per molte, invece, diventa una strada, lunghissima, da percorrere daNon tutte hanno un Damiano (frontman dei) al loro fianco. Anche per questo sono le donne stesse a scendere in campo, le une al fianco delle altre. "SMetterci la faccia, per Giorgia Soleri, per le tante attiviste anche meno conosciute che ogni giorno, ogni attimo della loro vita lottano per sé ma soprattutto per le future donne, è una missione. Perché, conclude la 26enne: "Non possiamo cambiare il passato, ma forse possiamo provare aper chi, ancora oggi, si danna in un dolore senza nome e senza legittimazione".