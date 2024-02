Aboubakar Soumahoro entra alla Camera con gli stivali sporchi: "Simbolo dei morti sul lavoro"

Porto questi stivali - simbolo delle sofferenze e speranza del Paese Reale che entra con me alla Camera per legiferare - in memoria di chi è morto di lavoro, chi è discriminato e chi ha fame. Coi piedi nel fango della realtà e lo spirito nel cielo della speranza.#noiora pic.twitter.com/If6rG4zoaH — Aboubakar Soumahoro (@aboubakar_soum) October 13, 2022

Chi è Aboubakar Soumahoro

Un ingresso simbolico per una prima volta importante. ''Porto questi- simbolo delleche entra con me alla Camera per legiferare - in, chi è discriminato e chi ha fame. Coi piedi nel fango della realtà e lo spirito nel cielo della speranza'', scrive sul suo profilo twitter, neo deputato eletto alla Camera nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra.Il sindacalista italo-ivoriano, 42 anni, è da anni impegnato nelladi quelli che, nella società italiana, sono gli "", per la maggior parteda Paesi poverissimi o da zone di conflitto, e braccianti sfruttati nei campi e costretti in ghetti senza servizi e senza diritti . Senza nessuno che li vede, si ritrovano spesso senza alcuna rappresentazione e, di conseguenza, tutela. Veri e propri, in Stati che fanno della civiltà un valore portante nella teoria ma poi nei fatti lasciano che cose come queste accadano quasi ogni giorno. Gli stivali che ha indossato simbolicamente entrando per la prima volta come Deputato a Montecitorio, sono gli stessi utilizzati da. Nel giorno d’inizio nella nuova legislatura, così facendo, Soumahoro ha voluto mettere al centro del suo incarico politico la battaglia contro il caporalato. Impegno ribadito anche in un altro gesto, ladavanti all'ingresso del palazzo della Camera a Roma, in cui con i colleghi della Lega Braccianti sembra voler rievocare il noto dipintodi Giuseppe Pellizza da Volpedo. subito dopo ha dichiarato ai giornalisti: ". Questa sarà la prima cosa che porteremo avanti".Nato in Costa d'Avorio, Soumahoro è arrivato in Italia nel 1999, a 19 anni, e si èall'Università "Federico II" di Napoli col massimo dei voti, presentando una tesi proprio sullanel nostro Paese. In prima linea contro lo sfruttamento dei braccianti e il caporalato , prima con l'Unione sindacale di base e poi con la Lega Braccianti di cui è cofondatore, il neo deputato è presente soprattutto in Puglia dove, in particolare in provincia di Foggia, sorgono i "" dove trovano rifugio in condizioni precarie migliaia diimpegnati nella raccolta nei campi. Da quando, nell'agosto del 2018 morirono nel foggiano - in due distinti incidenti stradali -mentre tornavano dai campi, ha promosso numerose manifestazioni di protesta, per sensibilizzare non solo l'opinione pubblica ma anche le istituzioni sul terribile fenomeno. Nel luglio 2019, dopo unche stavano andando a lavorare, alla guida di una sessantina di bracciantisimbolicamente a Bariper chiedere " condizioni di lavoro e di vita dignitose , una casa, rispetto delle norme contrattuali, rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno in tempi certi". Ma negli anni le battaglie portate avanti dall'italo-ivoriano sono state tante, instancabili. Alcune proprio nel luogo dove ora ha fatto il suo ingresso legittimo come esponente politico: in passato si èper chiedere un incontro col Presidente del Consiglio, ha organizzato e promosso nel 2020 in piazza San Giovanni gli. E ancora, a Borgo Mezzanone, Foggia, in occasione della nascita della Lega Braccianti, ha fondato". Suo anche il libro "Umanità in rivolta. La nostra lotta per il lavoro e il diritto alla felicità"', edito da Feltrinelli.