Scontro Ue-Ungheria, nuovo round nella battaglia per i diritti delle comunità Lgbtq+

Von der Leyen: "Legge vergognosa"

inoltre, aveva immediatamente incontrato l'opposizione dell'Unione Europea, tanto da essere definito "vergognoso" dalla presidente dell'Esecutivo Ue, Ursula von der Leyen.

La legge magiara viola i diritti fondamentali e le norme Ue

Laha deciso di deferire l'Ungheria alla Corte di Giustizia. L'oggetto della contestazione è laIl provvedimentoLa legge vieta di mostrare agli under 18 qualsiasi contenuto, nei media e nelle scuole, che ritragga o promuova l'omosessualità o il cambio di sesso. "Questa legge non serve alla protezione dei bambini. Viene utilizzato comel’orientamento sessuale delle persone. Questa legge è vergognosa," aveva annunciato la presidente della Commissione già all'epoca, aprendo poi unae, per aggiungere pressioni sul primo ministro ungherese, bloccando temporaneamentemagiaro da circadi euro. Purtroppo però a nulla erano serviti richiami e minacce di tagli. Ad oggi, infatti, la legge rimane in vigore, nonostante anche il popolo ungherese si sia espresso chiaramente in merito alle elezioni politiche, annullando di fatto il referendum indetto da Orban. Secondo la Commissione, la leggele regole del mercato interno, i valori europei ed, in particolare le persone. Da Bruxelles, nel ribadire che laassoluta per l'Ue e gli Stati membri, si sottolinea come tuttavia la misura ungherese contenga disposizioni che "non sono giustificate sulla base della promozione di questo interesse fondamentale o sono sproporzionate a raggiungere l'obiettivo dichiarato".I legislatori di Budapest hanno violato numerose norme, dalla direttiva sui servizi dei media audiovisivi, a quella sul commercio elettronico, dal diritto alla protezione dei dati al principio della libera prestazione dei servizi. La legge magiara, inoltre, trasgredisce "in modo sistematico diversi diritti fondamentali" sanciti dalla Carta dei diritti Ue, tra cui, il diritto alla libertà di espressione e di informazione, il diritto alla, nonché il diritto alla non discriminazione . "Per la gravità di tali violazioni - scrive Bruxelles - le disposizioni impugnate violano anche i valori comuni di cui all'articolo 2 Tue". Il deferimento alla Corte è la fase successiva della procedura d'infrazione avviata dalla Commissione il 15 luglio 2021 con l'invio a Budapest di una lettera di messa in mora a cui ha fatto seguito un l'invio di un parere motivato.