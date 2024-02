Diritti civili, cittadini italiani ben più aperti di chi governa. I dati Eurispes

Matrimonio egualitario, adozioni e riconoscimento dell'identità di genere...

...ma anche prostituzione, eutanasia e legalizzazione delle droghe leggere

”. Quante volte abbiamo detto o sentito dire una frase del genere? I nostri governati rispecchiano i nostri difetti e dunque se la politica fa acqua non possiamo lamentarci perché la colpa è innanzitutto di noi cittadini. Ma sarà proprio così? A guardare i datisembrerebbe proprio di no. Anzi: sulla questione dei, ad esempio,Prendiamo il caso dei diritti Lgbt : il report del 2022 rileva che la percentuale deglisupera il 60% (), +2,9% rispetto al 2021. Nella prima rilevazione di Eurispes del 2009 la percentuale di italiani favorevoli ai matrimoni gay rappresentava una minoranza ed era del 40,4%; oggi a distanza di 13 anni la percentuale di favorevoli è. È vero che, a tutt’oggi, in Italia c’èalle nozze gay, mentre in Spagna ad esempio già nel lontano 2006 la percentuale di favorevoli era del 66%, più alta di quasi il 5% rispetto alla percentuale che troviamo in Italia nel 2022, ma il. Soprattutto se lo si paragona alla lentezza con cui certi principi si affermano in campo legislativo. Stesso discorso per le: nel report di Eurispes del 2022 a dirsi favorevole alla possibilità è il(+4% rispetto al 2021), arrivando quasi a pareggiare i contrari (51,7% contrari) un dato addirittura strabiliante se si considera che, nella rilevazione del 2009, gli italiani favorevoli alle adozioni gay erano appena il 19%. Stesso discorso in materia di riconoscimento delle identità di genere che non si rispecchiano nel femminile o nel maschile ().La possibilità di autorizzare il cambiamento di sesso anche senza certificazioni mediche, semplicemente attraverso una autodichiarazione dell’interessato, trova d’accordo circa quattro italiani su dieci (37,6%).E ancora, ildei nostri connazionali si dice favorevole all’ adozione da parte di single , mentre ildegli italiani è per legalizzazione della prostituzione , a fronte del 50,9% di contrari. Passando ad altre tematiche, il sondaggio fa rilevare un netta maggioranza di favorevoli sul tema: ildegli italiani si dice favorevole, con un incremento del 4,5% rispetto al 2021. Per quanto riguarda, invece, la(hashish e marijuana) nel 2022 i favorevoli diventano: sono il, il 47,7% invece i contrari. Pensare che, nel 2021, appena un anno fa, solo il 44,7% si era espresso in maniera favorevole. Infine i: netta oramai la maggioranza degli italianisui temi), uso di(l’) e utilizzo di). Se questi sono gli umori degli italiani, va capito come mai i nostri governanti la pensano spesso in maniera diversa.