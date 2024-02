Franco Battiato, l’Uomo dell’Isola dei Giardini: l'omaggio di Guerrera a Villa Vittoria

Il volume

Sarà la suggestiva bellezza di, oggi sede del Palazzo dei Congressi, a Firenze a fare da cornice alla presentazione del volume di Guido Guidi Guerrera Franco Battiato, l’Uomo dell’Isola dei Giardini ( Edizioni Minerva). L’evento sarà introdotto dalla prolusione del presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini. Nel corso della conversazione che vedrà la partecipazione della giornalista de "La Nazione" Letizia Cini, responsabile del canale ‘Luce!’, sono previsti momenti dedicati alla musica del celebre artista siciliano, venuto a mancare nel maggio dello scorso anno, e un breve repertorio a cura della cantante eclettica Donatella Alamprese, accompagnata dal chitarrista Marco Giacomini. Il duo musicale molto noto per le proprie performance contrassegnate dalla voce struggente e sensuale di Donatella, versatile nello spaziare tra generi diversi, è attualmente in tour con una serie di concerti con tappe anche a Firenze.Sarà quindi l’occasione per ascoltare, mentre si rievoca il genio di Battiato raccontato da Guerrera nel suo libro, alcuni pezzi del cantautore catanese ma anche canzoni che vengono da lontano e sorprendentemente si fondono nelle intenzioni e nell’atmosfera. Il lavoro di Guido Guidi Guerrera, che è collaboratore storico del nostro giornale, è incentrato sull’analisi di un Battiato inedito, colto nella sua intimità e in contesti speciali nei quali l’amicizia ha un ruolo prevalente. All’interno della bio si susseguono le parole dei maggiori collaboratori del maestro, a partire da Antonio Ballista per passare a Carlo Guaitoli fino a Syusy Blady e Fabio Cinti. La prefazione e un contributo all’interno del volume sono a cura di Umberto Broccoli. Un viaggio, quindi, nell’universo complesso di uno dei più grandi artisti del nostro panorama musicale, fatto di aneddoti personali, di testimonianze inedite e di quelle suggestioni che non finiscono mai di parlare il linguaggio dell’amore, dell’aver cura, nella ricerca mai compiuta del proprio sé. E’ consigliabile la prenotazione telefonando al 3477077014 oppure al sito webil mondo della musica nella sua espressione più alta perdeva uno dei suoi più grandi interpreti in assoluto. Dopo una lunga ed estenuante malattia se ne andava Franco Battiato, lasciando un vuoto difficile da colmare in chi lo ha amato, seguito per la sua creatività di compositore eclettico e apprezzato per la sua natura di uomo generoso e sensibile. A rendere omaggio a quel suo genio, è appena stato pubblicato Battiato – L’uomo dell’Isola dei Giardini ( Edizioni Minerva) di Guido Guidi Guerrera, scrittore e giornalista, nota firma di Luce! e dei quotidiani del gruppoE’ specialmente un Battiato ‘intimo’ quello che emerge dalle pagine del volume in cui spiccano i contributi dei tanti personaggi che sono stati al suo fianco e hanno strettamente collaborato con lui. Da Filippo Destrieri a Juri Camisasca, passando per Antonio Ballista e Carlo Guaitoli, fino ad arrivare a Syusy Blady e Giovanni Caccamo. Testimonianze ricche di aneddoti e piene di partecipe commozione, nel ricordo dell’amico che solo in apparenza con c’è più perché invece la sua presenza pulsa di vita nel cuore di ognuno , come ‘con parole sue’ e in modo efficace sottolinea Umberto Broccoli nella prefazione. Guerrera racconta in prima persona il lungo viaggio compiuto insieme a Franco, un’amicizia durata trent’anni e costellata di conversazioni, confronti su temi filosofici e simbolici cari a entrambi e contrassegnata da una articolata serie di interviste rilasciate al giornalista per QN nell’arco dei tre decenni. Si parla dunque del personaggio Battiato, con la sua produzione artistica assolutamente unica e dell’uomo, soprattutto di Franco, che nel privato era una persona semplice, dotata di straordinario senso dell’humour e sempre disponibile.Franco Battiato ha toccato con profondità, competenza e notevole delicatezza tante tematiche, come nel caso dell’amore che a suo giudizio ha valore solo quando lo si pensa assoluto e universale. Oppure quando affronta temi sociali componendo canzoni di denuncia come ‘’, e sfiora i drammi della guerra allorché quarant’anni fa descriveva ‘l’ira funesta dei profughi afghani che dal confine si spostarono nell’Iran.’ Un Battiato che vive in ogni pagina del libro per quello che è stato e continua ad essere, per quella promessa di ‘tornare ancora’, e soprattutto grazie a quel suo rivelarsi ‘cura’ incomparabile nei confronti dei tanti ‘esseri speciali’ , divenuti scrigno della sua intramontabile arte. Al quarto libro sulla figura di Franco Battiato, Guerrera, che ha goduto del privilegio di avere il pieno appoggio del compositore siciliano con una costante partecipazione e il personale consenso dell’uso dei suoi dipinti come cover, arriva a quest’ultimo ‘L’uomo dell’Isola dei Giardini’ regalando al pubblico dei lettori un Battiato decisamente inedito e per molti versi sorprendente.