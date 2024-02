Grande Barriera Corallina in fase di ripresa. In alcune zone copertura più alta da 36 anni

hanno registrato la

Ripresa e alterazioni gravi

Gli effetti del cambiamento climatico

Gli effetti del cambiamento climatico diffuso e grave sbiancamento a causa dell'aumento delle temperature oceaniche e della conseguente acidificazione delle acque.

La lista dell'Unesco sui patrimoni mondiali in pericolo

Buona notizie dal fronte ambientale. Tra, dal fronte australiano arrivano però informazioni incoraggianti, che perlomeno fanno ben sperare che non tutto sia ancora perduto. Due terzi dellaSituata al largo della costa del Queensland, nella zona nord-orientale dell'Australia, la Barriera è: al suo interno si trovano migliaia di scogliere coralline e centinaia di isole, che ospitano un’incredibile varietà di fauna e flora. Secondo il rapporto dell', un'agenzia governativa, le parti settentrionali e centrali della barriera corallina,, hanno registrato una certa ripresa: a nord i coralli coprono ildella superficie, rispetto al 13% raggiunto nel 2017 nella zona nord, mentre la copertura nella zona centrale tocca il, in netta crescita rispetto al 14% registrato nel 2019. Ma nella regione meridionale si assiste invece a una perdita di copertura corallina, scesa dal 38 al 34% a causa di. Il direttore generale dell'agenzia, Paul Hardisty, ha dichiarato che, mentre il recupero dei coralli nelle regioni settentrionali e centrali è un segno che la barriera corallina, lanella regione meridionale dimostra come questa sia però ancora vulnerabile a ", che si verificano più spesso e sono più durature".Secondo i biologi, infatti, a lungo termine il cambiamento climatico rappresenta la minaccia più grave per l'ecosistema, che ha sofferto e sta soffrendoLa barriera è stata particolarmente colpita nel 2016 e nel 2017 da ondate di calore sottomarine e quest'anno sta subendo il sesto sbiancamento di massa a causa dello. Per fortuna la perdita del caratteristico colore rosso non provoca necessariamente, ma può comunque avere delle ripercussioni molto gravi sulla sua crescita, sulla riproduzione e sulla difesa dalle malattie. "Ogni estate la barriera corallina è a rischio di stress termico, sbiancamento e potenzialmente mortalità e la nostra comprensione dia questo fenomeno è ancora in fase di sviluppo", ha dichiarato Hardisty in un comunicato stampa. "Gli eventi di sbiancamento del 2020 e del 2022, pur essendo estesi, non hanno raggiunto l'intensità degli eventi del 2016 e del 2017 e, di conseguenza, abbiamo registrato una", ha aggiunto il direttore. "Questi ultimi risultati dimostrano che la barriera corallina può ancora riprendersi in periodi privi di perturbazioni intense".Il rapporto arriva dopo che l'anno scorso l'Unesco ha proposto di aggiungere la Grande Barriera Corallina alla lista di. Lo scorso giugno si sarebbe dovuto tenere in Russia un incontro per discutere del futuro del più grande organismo vivente sulla Terra, ma è stato annullato dopo l'invasione delle truppe del Cremlino in Ucraina. Ma i nuovi dati sulla ripresa dei coralli ci permettono perlomeno di osservare con fiducia al futuro dell'ecosistema, pur rimanendo alto il livello di allarme. Se ladella natura riesce sempre a sorprenderci, infatti, non dobbiamo smettere di proteggerla solo perché dimostra resistenza alle nostra azioni dannose e un'incredibile fame di vita.