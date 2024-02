Ohio, la nube (tossica) di mistero intorno al treno deragliato: "Era pericoloso, assurdo non avvertire"

Continua il mistero sul, carico di sostanze chimiche tossiche,ed incendiatosi pochi minuti prima delle 21, il 3 febbraio scorso, a East Palestine (Ohio). Il grande rogo si è sprigionato dopo che 50 dei 150 vagoni trasportati dal convoglio sono usciti dai binari. Secondo le informazioni riportate dal National Transportation Safety Board (Ntsb), per la precisione sono 38 i vagoni deragliati, ma le fiamme sprigionatesi hanno coinvolto altre dodici carrozze. Sul posto si è immediatamente alzata un'altissimae, dopo l'allarme per una possibile esplosione nella zona, circa 5mila residenti del piccolo paesino a 50 miglia da Pittsburgh sono stati evacuati.A quasi due settimane dal fatto è ancora tutta da diradare la coltre che avvolge le cause del disastro. A quanto pare, infatti, il passaggio del treno vicino alle case "" e, di conseguenza, i cittadini non avevano ricevuto alcun avviso. Quel che è certo invece è che ci troviamo di fronte ad un disastro ambientale enorme , di cui è ancora difficile capire la reale entità. Al momento sappiamo che almeno 11 dei vagoni coinvolti contenevano cloruro di vinile, un gas tossico (e cancerogeno ) molto infiammabile, e che per scongiurare il rischio di una deflagrazione le autorità hanno dato il via ad una combustione controllata delle sostanze rimaste nei vagoni, liberando però nell'aria unacomposta da fosgene e cloruro di idrogeno. Sostanze particolarmente tossiche, soprattutto il primo, che veniva utilizzato comedurante la prima guerra mondiale. Nonostante ciò, pochi giorni dopo l'incidente, agli abitanti è stato comunque dato il via libera per il ritorno nelle abitazioni, assicurando che inell'aria della zona erano. Tuttavia la preoccupazione è ancora alta, anche perché diversi cittadini già lamentano sintomi come mal di testa e nausea, e denunciano di sentire nell'aria un odore acre, simile a un misto di acetone per unghie e gomma bruciata. Alcuni residenti hanno anche condiviso immagini di pesci morti all'interno di un torrente che scorre nella zona, altri ancora di animali morti. Un gruppo di cittadini ha dato il via ad un'azione legale nei confronti della compagnia ferroviaria, chiedendo il pagamento di esami ed eventuali cure mediche derivanti dalla situazione a tutti gli abitanti in un raggio di quasi 50 chilometri intorno alla zona nella quale è avvenuto il disastro.Nel corso di una conferenza stampa tenutasi martedì scorso, ilha dichiarato che "il treno deragliato non era stato classificato come altamente pericoloso. Di conseguenza la popolazione non è stata avvisata dell'arrivo del convoglio. E lo trovo assurdo". Nel frattempo le operazioni dei pompieri si sono quasi concluse. Spento l'incendio , hanno drenato i liquidi in una buca e in futuro verranno studiate le modalità secondo cui procedere per bonificare la zona. Ad aggiungere mistero a mistero, ci si mette anche il fatto che il luogo dell’incidente è praticamente lo stesso dove è stata girata la scena chiave di "", il film tratto da un romanzo di Don De Lillo che parte proprio dalla nuvola tossica generata da un incidente ferroviario, e che diverse famiglie della zona hanno partecipato come comparse alla realizzazione del lungometraggio.