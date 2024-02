Patologie femminili al Forum della Salute: "Servono diagnosi precoci e soprattutto mentalità diversa"

Tante, tropposono ancora sottovalutate e oggetto di diagnosi tardive. Alcune rare, altre estremamente diffuse, ma quasi sempre poco conosciute e nascoste da incomprensibili silenzi. Da qui la scelta di parlarne attraverso il forum su "" che si è tenuto ieri, venerdì 7 ottobre, a Firenze nell’ambito del "". Organizzato da QN Salus (l’appuntamento mensile dedicato alla salute di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno), l’incontro è stato ideato in collaborazione con, con il sostegno di Cdi - Centro Diagnostico Italiano.Il confronto, moderato dalla giornalista Franca Ferri, responsabile di QN Salus, è stato trasmesso anche in diretta streaming, dando la parola a, psicologa del Cdi;, medico genetista sempre del Cdi;, presidente e fondatrice di ARIANNe endometriosi Odv e, fondatrice dell’Associazione Feconda Scelta che riunisce le donne affette dalla sindrome di Rokitansky. "La sfida èdelle patologie che incidono sulla fertilità – ha spiegato la dottoressa Melloni – che spesso vengono scoperte tardi. Per questo sono fondamentali screening precoci e una". "Anche glisono fondamentali – ha proseguito la dottoressa Mandorino – perché scoprire di avere problemi di fertilità è spesso un trauma, che può portare a stati ansioso-depressivi". Il forum ha quindi dato spazio anche a chi ha vissuto in prima persona queste patologie. "La– ha detto Federica Salamino – è una malattia rara, che colpisce circa una bambina su 5mila, in cui l’apparato genitale interno si sviluppa in maniera non corretta. La diagnosi è spesso un trauma e quando ricorriamo alla scienza per trovare una soluzione ci scontriamo con tanti pregiudizi ". "Una donna su dieci soffre di endometriosi – ha spiegato Sonia Cellini – eppure se ne parla poco e tardi. Noi vogliamo aiutare le donne attraverso ladi chi ha vissuto la stessa esperienza, partendo dalle scuole".