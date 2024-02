Sicilia, dal primo smart wall sonoro d'Italia risuona l'urlo dei ghiacciai che si sciolgono

Smart wall: la perfetta combinazione tra fotografia e musica

Un: grazie a IRAE - ultimate Landscapes arriva il mosaico digitale in bioresina che, promosso dalla no profit italiana Yourban2030 in occasione della prima edizione di, sarà presentato l'11 dicembre, ben esposto sui muri della stazione di(Siracusa). L'opera ha l'obiettivo di raccontare una storia, quella dello, attraverso i suoni die le immagini di. Una vera e propria parete multimediale e sostenibile, quasi come una tela digitale che, attraverso la tecnologia di prossimità, offrirà al pubblico una performance permanente tra suoni e immagini, per immergere il visitatore in una narrazione di piena attualità.

Sulla tela digitale dello smart wall è riprodotta, in una dimensione di 31 mq, una fotografia d’autore di Claudio Orlandi che ritrae il ghiacciaio del Rodano in Svizzera, attualmente protetto da una "coperta termica" che ne previene ulteriori distruzioni. Ad accompagnare la foto, fruibile all'ascolto tramite QR code, c’è Katabasis, traccia sonora nata dal lavoro del sound designer Alessio Mosti. Questa narrazione fotografica si unisce così all’installazione sonora, che si fa "voce" dello stesso ghiacciaio, come un suono fisico dello sgretolamento registrato, ripetuto e reso in musica. Per la composizione della traccia l'artista ha utilizzato dei campionamenti sonori rilevati in Antartide, relativi al collasso delle piattaforme di ghiaccio, fenomeno ormai conosciuto come calving. Successivamente il materiale sonoro è stato rielaborato, manipolato e inserito all’interno di una composizione elettroacustica dalla durata di 8 minuti e 22 secondi. Come riportato dal rapporto speciale dell’IPCC ("Special Report on the Ocean and Criosphere in a Changing Climate"), pubblicato nel 2019: "Se le emissioni continuassero al ritmo attuale si conferma la proiezione al 2100 della riduzione di un terzo del glacialismo mondiale, di quasi tutto il ghiaccio alpino, e dell’innalzamento del livello del mare fino a 1 metro". Anche i nostri ghiacciai alpini, tra cui quello da cui nasce il Rodano, sono direttamente interessati dal fenomeno. Per combatterlo, già da dieci anni, nei mesi tra giugno e settembre si sono sviluppati dei progetti per ridurre l’incidenza delle radiazioni solari e contrastare l’arretramento dei ghiacci.

"Si tratta di una prospettiva globale che va combattuta attraverso ogni strumento"

La presidente di Yourban2030, Veronica De Angelis, ha spiegato la nascita del progetto: "Si tratta di una prospettiva globale che va combattuta attraverso ogni strumento e noi, da sempre, abbiamo scelto di farlo con il linguaggio dell’arte. Ultimate Landscapes è, infatti, uno dei contributi del primo numero di IRAE: serie editoriale promossa da Yourban2030 che propone un inedito storytelling, lontano da facili risposte, ma anche da disfattismi e banali entusiasmi, dove ogni numero diventa opera d'arte con uno special book a edizione limitata e monografico. Proprio da qui nasce IRAE - Ultimate Landscapes, il primo di una serie di progetti che portano i contributi artistici della pubblicazione nelle città italiane, come narrazione del contemporaneo e come riqualificazione urbana". L’opera verrà inaugurata da Yourban2030 l’11 dicembre alle ore 18.00 nell’ambito delle attività del premio Vision2030 di Noto. Se IRAE - Ultimate Landscapes è estratto dal primo numero di IRAE, l’originale serie editoriale promossa e creata da Yourban2030 con Angelo Cricchi, lo smart wall è anticipato dall’uscita del secondo numero dello special book a edizione limitata e monografico, che verrà presentato sempre a Noto il 10 dicembre alle 22.00.