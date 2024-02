Sos Pianeta: il peso dei prodotti e manufatti umani supera quello della natura

Basti pensare che nel 1970 la Terra era abitata da 4 miliardi di persone, e che nel giro di soli 50

umana globale è raddoppiata e sta per toccare gli 8 miliardi. In mezzo secolo, come mostra l’ultimo

Living Planet Report

, l’abbondanza delle popolazioni selvatiche di vertebrati (mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci) è invece crollata in media del 69%.

Nel 2020 larealizzati dall’uomo ha superato la, dalle sequoie ai miliardi di microbi che vivono in ogni manciata di terreno, superando oltre mille miliardi di tonnellate. E come se non bastasse la nostra attualesupera di ben il 75% la capacità della Terra di generare risorse e assorbire i nostri scarti: questo significa che viviamo. I dati sono stati diffusi dal Living Planet Report del Wwf.La terra annaspa dunque. Gea, letteralmente, non ce la fa più a sorreggere il peso degli oggetti che continuiamo a produrre e a consumare. Del resto,appare inarrestabile. Con tutto quello che comporta. Perché l’uomo è anche l’che ne accompagnano la vita dalla nascita.anni, mezzo secolo, la popolazionePeso dell’uomo sempre più insostenibile dunque, e codice rosso per la natura sul nostro Pianeta, al punto che circae i tassi di scomparsa sono tra le 100 e le 1.000 volte più rapidi di quelli naturali.Al primo posto fra le cause della crisi della natura ci sono, denuncia il Wwf, " la distruzione , frammentazione e degradazione, in primis per aumentare gli(spesso a scapito di ecosistemi ricchi e fondamentali come le foreste tropicali)". In particolare "la filiera mondiale di cibo , dal campo alla tavola, è responsabile dell’, oltre che del 70% del consumo di acqua dolce e 29% di emissioni climalteranti". Al secondo posto troviamo "il, nelle sue diverse forme: da quello insostenibile degli stock ittici, con modalità e quantità che non danno modo alle popolazioni marine di rigenerarsi, al bracconaggio e ai traffici illegali di specie protette ”. Segue “nelle sue varie forme: dai pesticidi , che stanno contribuendo al collasso di molte popolazioni di insetti impollinatori e di innumerevoli invertebrati acquatici, alladispersa in natura che entro pochi decenni supererà in quantità i pesci presenti nei nostri mari, all’accumulo dia base di azoto e fosforo le cui quantità hanno di gran lunga superato i limiti planetari che ne consentono l’equilibrio all’interno dei grandi cicli biogeochimici”. Infine il cambiamento climatico provocato dall’uomo, che è insieme causa ed effetto della perdita di biodiversità, in quanto, denuncia l’associazione ambientalista, "altera con una rapidità senza precedenti le temperature medie globali, e con esse la distribuzione delle piogge nello spazio e nel tempo, con un aumento inquietante nel numero di eventi meteorologici estremi (dalle inondazioni alle ondate di calore)”.