Vietare i monopattini elettrici? A Parigi la sindaca annuncia il referendum. Cittadinanza divisa

Amati, odiati, esaltati, detestati: i monopattini elettrici non passano inosservati. Da quando hanno invaso le strade di molte delle nostre città, sono al centro delle cronache e delle polemiche. In Italia per lo più sono considerati una risorsa fondamentale per la mobilità sostenibile , ma c’è comincia a pensarla in maniera diversa. È il caso dell'amministrazione di Parigi , dove addirittura si svolgerà unper decidere se bandirli o meno. I cittadini della capitale transalpina saranno chiamati alle urne il. Ad annunciare le votazioni, sulle colonne del quotidiano Le Parisien, è stata lache, pur sottolineando come si tratti di una problematica "estremamente divisiva", si è dettaA pesare sul piatto della bilancia dei contrari è la questione della, innanzitutto, visto che nella Ville Lumiere gli incidenti stradali aventi come protagonisti i monopattini sono aumentati notevolmente nell’ultimo anno. Tra i cittadini c’è chi ritiene che la colpa sia imputabile a chi li guida che non osserva sufficientemente il codice della strada, e c’è chi, invece, li reputa un’alternativa rapida e non inquinante ai trasporti pubblici e alle autovetture di proprietà. I primi sottolineano come i noleggiatori dei monopattini diano sfoggio die scorretti, come guidare sui marciapiedi o parcheggiare in modo tutt’altro che ortodosso. Senza contare che i mezzi sono talvolta abbandonati nei parchi o scagliati nelle acque della Senna. I secondi fanno riferimento al contributo offerto in termini di. Una questione complessa, insomma, e non di poco conto, visto che, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa, nella capitale francese operano tre diverse società di noleggio (Lime, Dott e Tier) con un patrimonio complessivo di ben. A settembre il Comune aveva già minacciato i tre operatori del servizio del mancato rinnovo delle licenze, che scadranno a marzo, se non fossero riusciti ae altri abusi. Gli stessi operatori a novembre hanno suggerito una serie di miglioramenti, tra cui dotare i monopattini elettrici diche consentirebbero di rintracciare più facilmente gli utenti che passano con il semaforo rosso o che viaggiano in coppia sui veicoli per una sola persona, entrambe violazioni comuni. Ora, che, magari non avranno il potere di fare una rivoluzione , come tante volte accadute nel passato, ma saranno comunque chiamati ad esprimere un parere che, consapevoli o meno, inciderà anche sulle scelte di altre città. Anche italiane.