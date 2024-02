Ariana dal cuore Grande: regali ai bambini ricoverati negli ospedali di Manchester

Il cuore grande di Ariana

La pop stardona regali ai bambini in ospedale. Ildella cantautrice e attrice 29enne ha colpito ancora: perha portato un po’ di gioia e sorrisi ai bambini ricoverati neglidi Manchester, città a cui è molto legata dal 2017, ovvero dall’alla Manchester Arena, in cui morirono 22 persone (tra cui molti ragazzini), al termine del suo concerto. Da allora tra l’artista e il Royal Manchester Children's Hospital Charity si è creato une anche per questo Natale la cantante di “One Last Time” ha deciso di non far mancare il suo affetto.Nei giorni scorsi, l'organizzazione di beneficenza dell'ospedale, via social, ha condiviso le immagini di dozzine disotto un grande albero di Natale e ha ringraziato la cantante. “Siamo così entusiasti di ricevere i regali per i giovani pazienti nei nostri ospedali ” recita il post specificando che i doni sono stati distribuiti ai neonati, bambini e adolescenti neidel Royal Manchester Children's Hospital, Trafford Hospitals, Wythenshawe Hospital e North Manchester General Hospital. “È così meraviglioso che Ariana sia stata ancora una voltae abbia fatto questa donazione speciale alla nostra famiglia di ospedali” dichiara, direttrice ad interim della Manchester Foundation Trust Charity. E aggiunge: “Sappiamo che Manchester, e in particolare il Royal Manchester Children's Hospital, occupa un posto speciale nel cuore di Ariana”.L’anno scorso, la 29enne ha donatoai bambini di Manchester che erano stati ricoverati nel periodo natalizio mentre nel 2020 ha donato un buono Amazon daa ogni giovane paziente del Royal Manchester Children's Hospital e della Manchester Royal Infirmary. Negli ultimi cinque anni, l’artista ha mantenuto stretti legami con Manchester, diventando persinoin seguito al suo concerto di beneficenza ”, organizzato poche settimane dopo l’attacco terroristico proprio per raccogliere fondi per le vittime.La generosità e l’altruismo fanno parte del Dna diche fin da bambina ha sempre avuto la propensione ad. All'età di 10 anni, ha cofondato il gruppo musicale di bambini “” nel Sud della Florida, con cui ha cantato diverse volte per beneficenza , guadagnando più di 500.000 dollari, solo nel 2007. Nell'estate del 2009, come membro della organizzazione a scopo caritatevole “”, la pop star ha intrattenuto e insegnato a ballare e cantare ai bambini in Gugulethu, in Sudafrica, insieme a suo fratello Frankie.Nel 2013 ha preso parte ha una campagna contro il cyberbullismo , portata avanti dalla rivista “”, perché lei stessa è stata vittima di bullismo . “So bene cosa significa essere feriti dai commenti negativi dei compagni di scuola, sono consapevole delle difficoltà che molti adolescenti provano nel tentativo di essere accettati” ha raccontato all’epoca della campagna. Tra le altre attività di beneficenza, nel 2014, ha partecipato al programma televisivo “”, eseguendo la sua canzone “” in memoria di suo nonno, che era morto di cancro pochi mesi prima della performance. Inoltre la cantante è una grandee ha adottato diversi cani e promosso l’adozione anche durante i suoi concerti . Infine, nel 2016 è stata scelta dal noto brand “Mac” come testimonial della linea “” per raccogliere fondi, attraverso la, per i malati di Aids e Hiv