Ballando con le stelle 2022, vince Luisella Costamagna. Ma la same sex dance è ufficialmente sdoganata

La ‘e Pasquale La Rocca vincono Ballando con le stelle 2022 , secondo gradino del podio pere Tove Villfor e terzie Angelo Madonia. E’ il verdetto della 17esima edizione dello show di Milly Carlucci che arriva al termine della finalissima, puntata in onda su Raiuno il 23 dicembre.Per l'ex nuotatore Alex Di Giorgio e il maestro Moreno Porcu, la prima coppia dichiaratamente gay nella storia del programma, la gara si chiude al termine della seconda manche, battuti in sfida – per una manciata di voti - proprio dalla coppia vincitrice. L’ atleta 32enne l’aveva annunciato prima della puntata: “Comunque andrà, sono stati tre mesi che porterò per sempre nel mio cuore”. Parole riconfermate durante la finale quando il concorrente traccia un bilancio dell’esperienza. “Quando all’inizio del programma ho visto il pubblico in piedi dopo una mia esibizione ho pensato: ‘’” dice Di Giorgio prima di ballare unacon il suo maestro. “Questa finale l’abbiamo affrontata divertendoci, scegliendo un tipo di ballo che avrebbe potuto essere bersagliabile viste le difficoltà di una, invece l’abbiamo fatta in modo naturale, cercando di essere noi stessi e provando a dare un qualcosa in più".La vittoria non arriva ma ilvoluto dal nuotatore passa forte e chiaro. “Volevo dimostrare che una, gay, può ballare insieme ed è, non una notizia” sono le parole di Di Giorgio . I due sono riusciti a sdoganare la(il ballo di coppia tra membri dello stesso sesso) anche con l’approvazione della giuria. “Questa cosa che due uomini ballano insieme loro” sostiene Guillermo Mariotto mentre l’opinionista Alberto Matano ricorda che “si arriva in finale anche perché si fa un racconto di sé che arriva al pubblico”.Al termine del primo giro di ballosi ritira, restano sei coppie che in base ai voti della giuria e del pubblico da casa, si classificano così: primi Ema Stokholma e Angela Madonia, secondi Alessandro Egger e Tove Villfor, terzi a pari meritoe Moreno Porcu, Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, quarti Rosanna Banfi e Simone Casula e ultimi Iva Zanicchi e Samuel Peron. Quindi si passa alla seconda manche con le: Stokholma contro Zanicchi (vittoria facile per la speaker dai capelli rosa), Egger contro Banfi (successo per l’ex bambino della Kinder) e Di Giorgio contro Costamagna. La giornalista Rai: 51% contro 49%, un risultato che infiamma la giuria con polemiche accese tra Selvaggia Lucarelli e il resto dei giurati.Si apre, a questo punto, lacon Stokholma, Egger e Costamagna che propongono i loro cavalli di battaglia. La corsa di Stokholma si ferma qui, al ring finale – un ballo dopo l’altro senza sosta – arrivano. Poi l’epilogo: la ‘ripescata’, che si era infortunata nelle prime puntate, alza la, con i suoi 82 anni e una propensione per il ballo non proprio perfetta, è secondo molti la vera vincitrice dello show. “. Questa è una delle esperienze più belle che ho affrontato in oltre 60 anni di carriera” dice seria l’Aquila di Ligonchio prima di scendere in pista per il primo ballo della serata, il paso. E aggiunge: “Mi amareggia confessare di non essere una grande ballerina. Ma io una popolarità così non l’ho mai avuta. La gente mi ferma per strada”.Dopo la performance la cantante riceve la standing ovation. “” dice Zanicchi che si leva qualche sassolino dalla scarpa. “Mi hanno accusato di essere volgare mao. E poi alla mia età dico ciò che voglio”tuona l’Iva Nazionale riferendosi alle parole della giurata Selvaggia Lucarelli che in più di una occasione ha criticato la concorrente accusandola di saper raccontare solo “”. La cantante non vince Ballando (anche se fino alla fine ci ha sperato) ma anche il suo messaggio è arrivato:. “Fate come Iva: scatenatevi” è il messaggio che Guillermo Mariotto manda al pubblico over, “sei la star” sostiene l’opinionista Rossella Erra.