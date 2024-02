Cara Delevingne da giorni è chiusa in casa, familiari e amici preoccupati per la salute della top model

Parenti, familiari, amici e fan preoccupati per le condizioni di salute della modella(30 anni). La top model e attrice britannica da giornie gli ultimi avvistamenti non sono per niente rassicuranti. Poco prima di chiudersi alle spalle la porta, era stata fotografata al “” a Black Rock City, la città sulla distesa salata del Deserto Black Rock nello Stato del Nevada. Qui era apparsa con le gambe coperte die lividi.Poi è stata filmata mentre si aggirava aall’aeroporto Van Nuys di Los Angeles, sembrava in stato confusionale. Nel video, diventato virale sui social, la 30enne ha i, a mala pena si regge in piedi, fuma e fa cadere il telefono più volte a terra. Secondo quanto riportano diversi media internazionali, la Delevingne era appena scesa dall'aereo privato del cantante e produttore Jay-Z. Nell’attrice, tra le protagoniste anche dell'ultimo calendario Pirelli , non porta le scarpe, cammina sull’asfalto con dei calzini sporchi e si comporta in maniera a dir poco preoccupante. amici e familiari - in evidente stato di allerta - sono corsi in suo aiuto. Dopo il video all’aeroporto, infatti, l’amica Margot Robbie – che con la Delevingne ha recitato in “” - è stata paparazzata all'esterno della casa della supermodella. Nelle foto si vede la Robbie uscire, visibilmente scossa, con un sacchetto che sembra contenere numerosi flaconi di medicinali. Inoltre, da Londra è arrivata a Los Angeles la sorella di Cara,, a cui la 30enne è molto legata.Una situazione delicata e molto difficile, per la quale il suo esercito di(42,9 milioni su Instagram) chiede di intervenire visto che in passato la supermodella ha sofferto di depressione , come lei stessa ha raccontato. Un malessere contro il quale lotta già dagli anni dell’adolescenza, anche a causa di una situazione familiare non idilliaca. La stessa mamma,, celebrità delle discoteche londinesi degli anni Ottanta e delle feste più esclusive di Chelsea, al culmine della bellezza e popolarità, sprofondò in quello che oggi chiama “” della depressione, del disturbo bipolare , della dipendenza da eroina. “Ero sempre alla ricerca di qualcosa, un drink, una droga, qualunque cosa per tirarmi fuori, per non essere più me stessa e diventare un’altra persona, sicura di sé, senza paure o ansie” ha raccontato nella sua autobiografia. Lo stato di malessere di Cara non è soltanto legato alla situazione familiare. La top ha raccontato spesso di come cercare di accettare la sua pansessualità le abbia causato diverseda giovane, oltre a pensieri suicidi . “Quando vedo che le cose stanno andando troppo bene,” aveva confessato in un'intervista.