Chi è Ruth Codd, la star con una gamba amputata della serie "The Midnight Club"

Da TikTok a star di “” di Netflix: è la giovane attrice irlandesecon una gamba amputata , proprio come il personaggio che interpreta nella. Su TikTok, con i capelli bianchi in panini spaziali e, ha raccolto più di 672.000 follower e 20,5 milioni di ‘mi piace’ in meno di un anno per le sue interpretazioni franche e spiritose su tutto: dal trucco e capelli (è una una make-up artist) alla sua giovinezza in Irlanda, dall’isolamento dovuto al Covid alla sua disabilità All'età di 15 anni, Ruth ha subito una frattura allache, causandole un dolore lancinante e ulcere a cui non è stato possibile rimediare. Nel tentativo di riparare la gamba rotta, Ruth ha subito otto operazioni durante la sua adolescenza ma, a causa della sua scarsa qualità di vita, a 23 anni ha preso la decisione di amputare la gamba . “Ho dovuto indossare stecche e unaintorno alla gamba. La mia qualità di vita non era buona. Non potevo lavorare e mi stava colpendo giorno per giorno, quindi ho deciso che l'avrei amputata” ha spiegato in un’intervista all’“Independent Magazine”.Da quando le è stata amputata la gamba ha utilizzato la sua piattaforma per aumentare la consapevolezza sui disabili , in particolare sugli amputati. “Sono una grande sostenitrice del credere in se stessi. Soprattutto dopo la mia amputazione, mi ha dato la sicurezza di essere me stessa” ha raccontato a “Hunger Magazine”. La. “Direi che la mia amputazione mi ha dato più fiducia. Probabilmente mi amo di più perché so di aver combattuto così duramente per la semplice cosa di andare in giro.” ha dichiarato ancora all’“Independent Magazine”. Nei video su TikTok parla dell’esperienza della gamba amputata usando sia l'sia l'hashtag #disabilityawareness. “Le persone esplorano molte brutte esperienze attraverso l'umorismo” ha detto a “Hunger” ribadendo che cerca di avvicinarsi il più possibile alle persone che come lei hanno una disabilità . Sebbene Codd abbia cancellato il suo account TikTok una volta che ha iniziato a recitare, è lì che i direttori del casting di “The Midnight Club” l’hanno conosciuta per la prima volta. Forse a loro ha rivelatovisto che pubblicamente tiene nascosto l’anno di nascita. Si sa soltanto che festeggia il compleanno il(dovrebbe avere 26 anni, ndr).Nella serie “” Codd interpreta, un personaggio feroce, intelligente e ricco di sfumature. Anya è un'amputata con una, che vive in un ospizio con altri sette giovani malati terminali che si incontrano ogni notte e si scambiano. Attraverso queste storie, affrontano la realtà della morte ma imparano anche a trovare un nuovo tipo di famiglia e ad avere speranza. “Non sono definiti da questa cosa orribile che gli sta succedendo. Penso che il vero messaggio dello show sia che le persone aiutano le persone attraverso le cose e nessun uomo è un'isola.” ha detto Codd a “Teen Vogue”.Invece di scegliere una persona abile per il ruolo, il co-creatore della serie(showrunner di serie horror di successo come “The Haunting of Hill House” del 2018, “The Haunting of Bly Manor” del 2020 e “Midnight Mass” del 2021) e la direttrice del castinghanno trovato Ruth, un’amputata senza esperienza di recitazione. “Al giorno d'oggiMolte volte siamo dimenticati. Quando siamo rappresentati, o siamo descritti come amareggiati o come quelli che non si meritavano che accadesse” ha dichiarato l’attrice esordiente a “Teen Vogue” specificando che il suo personaggio, invece, è, e che la serie pone enfasi su Anya e non sulla sua disabilità.“Penso che abbiache, la maggior parte delle volte, non si nota nemmeno la sedia a rotelle ” ha detto ancora l’attrice sperando che questo sia ciò che arrivi al pubblico. “Perché, come può dire chiunque abbia una disabilità , è davvero una piccola parte: la nostra personalità non si basa sulla disabilità . Non stiamo seduti tutto il giorno, tutti i giorni, a parlarne. Andiamo avanti con le nostre vite, che è quello che fa Anya” ha detto ancora Codd. “The Midnight Club” è appena uscita su Netflix (il 7 ottobre) e Codd a breve sarà protagonista di un’altra serie, “” – sempre firmata da Mike Flanagan e che dovrebbe arrivare nel 2023 – dove interpreta un personaggio che “. Ed è molto diversa da Anya”.