Con Biagio Antonacci il palco è centrale: "Perché inclusione vuol dire rendere tutti felici allo stesso modo"

Biagio Antonacci sta portando le hit della sua carriera trentennale sui palchi dei più importanti palasport domani,sarà sul palco del Mandela Forum di Firenze ( www.bitconcerti.it ); inoltre alla tournée si aggiungono nuove date a maggio 2023."La voglia di tornare sul palco è tanta, dopo la pandemia , l’attesa, la nebbia. La pandemia per l’essere umano è stata la nebbia fitta, l’oscurità. Sul palco ho ritrovato l’energia. Viviamo una crisi energetica incredibile, sotto tutti i punti di vista non solo reale, materiale, ma anche una crisi dell’anima e la musica può alleviare questa crisi".

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span></span>

"Il concetto di inclusivo mi piace molto. Tutto è uguale per tutti. Il palco è al centro come il fuoco è al centro nelle tribù, ogni energia è al centro di ogni episodio, di unione e di soddisfazione nel sentirsi vicini a qualcuno. Inclusivo vuol dire rendere tutti felici allo stesso modo. L’inclusività è la parola del momento"."Liberatemi è speciale perché è attuale. Le cose non sono cambiate. L’uomo chiede sempre a questo Dio, che si manifesta sotto varie forme, di essere il risolutore di tutto. Per cercare un domani, la vita eterna. Io non sono più così convinto che la vita eterna vada cercata solo attraverso la fede. La vita eterna è la vita che viviamo oggi. Solo così possiamo vivere una buona vita"."Certo, l’ Isola D’Elba è una delle mie terre sicuramente , la stazione di Milano. Ogni luogo con una chitarra diventa un luogo speciale. Poche note cantate per strada diventano note di tutti. La musica nasce per la strada. I vecchi cantautori, i bardi, cantavano fuori dalle chiese, cantavano all’aperto e vivevano di musica. La vita dell’artista dovrebbe essere tra la gente, per strada"."Le terzine creano le atmosfere, ecco perché questi amici mi hanno aiutato a raccontare Dante con le loro voci meravigliose. Sono molto fiero di Danteinoro. La Romagna è una terra speciale. Ho conosciuto la terra attraverso la Romagna. Io sono cresciuto a Rozzano, in periferia, e ho vissuto a Bologna; ma per me la Terra è la Romagna"."La naturale estinzione dell’uomo è un processo da anni ormai in corso e lo capiamo attraverso le situazioni che ci circondano come il dramma di Ischia, i nubifragi e la violenza del clima . Eravamo convinti di gestire la natura ma la natura si sta ribellando. Noi siamo ospiti di questo meccanismo meraviglioso eppure abbiamo deturpato le foreste e il verde attorno a noi"."Essere padre è qualcosa di fantastico. Padre uguale responsabilità, impegno, uomo. Io ho avuto figli da giovane e un figlio da grande e mi piace vedere che le generazioni si amano, mio figlio grande che ama suo fratello. Mio figlio adora essere amato dai fratelli e la sorella. La natura da i tempi della nostra vita e diventare padre da grande è un grandissimo regalo e condividere la paternità con i miei figli è un enorme regalo e poi mi sento anche aiutato perché so che i miei figli più grandi potrebbero fare da educatori al più piccolo"."Il mio pensiero sull’adozione è aperto e non ha sesso. Nessuna cosa ha sesso, l’amore non ha sesso, la natura non ha sesso. Noi non abbiamo sesso. Abbiamo degli impulsi, ci distinguiamo perché siamo una specie divisa in maschi e femmine ma siamo liberi e quando un uomo è libero e riesce ad esserlo e lasciare i pregiudizi assurdi che ancora la gente usa per denigrare le persone diverse ci allontaniamo dallo scopo della nostra vita, ossia vivere all’insegna di nobili ideali, quelli che abbiamo dentro e ci rendono liberi"."Mio nonno andò in Russia , sul fronte del Don e rimase li due anni. Mi ha raccontato cose davvero incredibili. Ha ucciso delle persone, ha incontrato e affrontato il popolo Russo ma si domandava ogni volta il perché, perché siamo andati a rompere le scatole a questa povera gente. Quando tornò mi portò un’icona meravigliosa che prese da una casa di campagna e che mi accompagna nel tempo nelle mie case. È incredibile il perché ancora l’uomo bombarda l’uomo "."Nel 2023 uscirà il nuovo album, poi ci sarà forse un altro tour, e poi chissà forse un libro o una sceneggiatura".