Cristiana Dell'Anna, la Patrizia di "Gomorra" diventa santa. E Papa Francesco approva

Una donna forte, capace di costruire la sua carriera pezzetto per pezzetto. Andando a studiare a Londra, imparando alla perfezione l’inglese, mentre studiava teatro e faceva i mille lavori di chi sogna, ma non perde di vista la realtà. Tutto questo senza dimenticare la sua, le sue radici: che la hanno portata a entrare nelle case degli italiani con "", e poi al ruolo di Patrizia, forte e appassionata, in "", la serie che le ha dato la popolarità. Manon si è fermata lì. Quella serie televisiva amata in tutto il mondo, quella tragedia greca mascherata da, non è stata che una tappa del suo percorso. Un percorso che la ha portata a lavorare con Mario Martone – "Qui rido io" – con Paolo Sorrentino , ad approdare nel cinema internazionale. E nella vita, a scegliere la Toscana. Dove da qualche tempo vive, in un posto bellissimo, in uno dei borghi più belli d’Italia: a. In questi giorni,è stata premiata al BCT, Festival di cinema e televisione di Benevento. E ha svelato il suo amore per la Toscana."Per amore, e naturalmente anche per caso. Ci siamo trovati sul monte Amiata con Emanuele, mio marito. E ci siamo innamorati subito del luogo. Abbiamo trovato un casale, e ci siamo stabiliti lì. Emanuele può lavorare in smart working, e io – praticamente l’indomani del nostro trasferimento – ho ricevuto quello che sembra un segno del destino…"."Esatto! Dalla sera alla mattina, avevo una casa e un set in Toscana. Quel film – che abbiamo girato in inglese, in una tenuta a Pelago – mi ha fatto amare ancora di più la Toscana. Ho amato e amo tutto: le colline, i colori, i cibi, la gente"."Sì! Lì amava vivere Andrea Camilleri, e praticamente nella collina di fronte alla nostra ha casa Laura Morante , che è originaria dell’Amiata. E in Maremma abbiamo trovato un bravissimo regista, Francesco Falaschi – l’autore di ‘Emma sono io’ e di ‘Quanto basta’ – con il quale stiamo sviluppando un progetto cinematografico"."Francesca Saverio Cabrini è stata la prima cittadina americana dichiarata santa. A cavallo tra Ottocento e Novecento, questa donna coraggiosa viaggiava tra l’Europa e l’America, comprava terreni per costruire ospedali, scuole, orfanotrofi. Era una donna all’avanguardia, rivoluzionaria , che ha anticipato molte delle conquiste femminili. Già Martin Scorsese avrebbe voluto fare un film su di lei, nel 1976: a me è toccato l’immenso onore di rappresentarla sullo schermo"."Il regista si chiama Alejandro Monteverde, e il film è in questi giorni al montaggio. ‘Madre Cabrini’ uscirà negli Stati Uniti e poi in Italia". Scopriremo anche noi questa, protettrice dei migranti, che pare abbia inventato l’espressione "Just do it!". Non era la Nike, era Francesca Saverio Cabrini. " Papa Francesco ha voluto vedere i primi spezzoni del film", confida fuori intervista, "e ne è entusiasta". Non potevamo non scriverlo.